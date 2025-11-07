VIDEO 800 ljudi slavilo Bilu noć u Tomislavgradu, najhajdučkijem hercegovačkom mjestu

Večeras je u Tomislavgradu, koji mnogi s ponosom nazivaju najhajdučkijim hercegovačkim gradom, održana tradicionalna Bila noć. Okupilo se više od 800 navijača Hajduka, potvrđujući koliko je duh splitskog kluba duboko ukorijenjen i s ove strane granice.

Atmosfera u dvorani bila je nabijena emocijama, pjesmom i ponosom, uz nezaobilazne hajdučke simbole i obilje zajedništva koje uvijek prati ovakva okupljanja. Večer je vodio Marin Sunara, koji je svojim prepoznatljivim šarmom i energijom dodatno zagrijao raspoloženu publiku.

Tomislavgrad je još jednom pokazao zašto ga navijači s pravom zovu srcem Hajdučke Hercegovine. Bila noć protekla je u znaku bijelih boja, pjesme i ponosa – u duhu kluba koji spaja ljude bez obzira na granice.

