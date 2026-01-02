Victoria Jones, kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena mrtva

Prema pisanju više medija, Victoria Jones, kći poznatog Teksašanina i glumca Tommyja Leeja Jonesa, smatra se mrtvom. Među njima je i NBC Bay Area, koji navodi da se vjeruje kako je žena pronađena mrtva na Novu godinu u sanfranciskom hotelu Fairmont upravo Victoria Jones.

Kako piše San Francisco Chronicle, policija je na Novu godinu intervenirala zbog dojave o medicinskoj hitnosti u 3:14 sati ujutro u hotelu Fairmont u San Franciscu. Na mjestu događaja žena, čiji identitet još nije službeno potvrđen, proglašena je mrtvom.

Ne sumnja se na kazneno djelo

Istodobno, prema navodima San Francisco Chroniclea, policija i medicinski istražitelj još uvijek nisu formalno identificirali preminulu. NBC Bay Area dodaje da policija mora pričekati medicinskog istražitelja prije nego što tijelo bude službeno identificirano. Također se navodi da se ne sumnja na kazneno djelo. Victoria Jones je kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove druge supruge Kimberlee Cloughley. Cloughley je kći bivšeg gradonačelnika San Antonija Phila Hardbergera. Prema San Antonio Express-Newsu, Tommy Lee Jones odrastao je u Midlandu, trenutačno živi u San Antoniju te posjeduje i dva ranča u Teksasu.

U tekstu se navodi i da je Jones, koja ima 79 godina, uvrštena u Texas Cowboy Hall of Fame. Također se ističe da je Victoria Jones glumila uz oca u filmu "Men in Black II" iz 2002. godine te u filmu "The Three Burials of Melquiades Estrada" iz 2005. godine.