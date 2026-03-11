Veznjak Hajduka suspendiran na tri utakmice

Nogometaš Hajduka Adrion Pajaziti kažnjen je s tri utakmice suspenzije zbog incidenta u završnici četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog kupa protiv Rijeke, koju je splitski klub prošle srijede izgubio 3:2, javlja Index.

Albanski veznjak, rođen u Londonu, isključen je u 21. minuti sudačke nadoknade nakon što je Gabriel Rukavina zabio pogodak za veliki riječki preokret.

U trenucima slavlja domaćih i kaosa na tribinama Pajaziti je, prema službenom zapisniku, povlačio četvrtog suca Olivera Romića za ruku te pritom vrijeđao sudački tim na čelu s glavnim sucem Patrikom Kolarićem.

Jednu utakmicu kazne već je odradio. Crveni karton automatski se prenio na sljedeću Hajdukovu utakmicu protiv Dinama, iako je riječ o drugom natjecanju.

Zbog dodatne kazne Pajaziti će sada propustiti i prvenstveni susret s Lokomotivom u Splitu u nedjelju od 15 sati, kao i gostovanje kod Vukovara 21. ožujka u Gradskom vrtu.

Ako ne bude novih promjena, u konkurenciju za sastav mogao bi se vratiti tek nakon reprezentativne stanke, tijekom uskrsnog vikenda, kada Hajduk početkom travnja gostuje kod Istre.

Pajaziti je ove sezone za Hajduk upisao 29 nastupa, ali još nije zabio pogodak niti je upisao asistenciju. Uz jedan crveni karton skupio je i šest žutih kartona. Sa splitskim klubom ima ugovor do ljeta 2029. godine.

Rijeka se, podsjetimo, pobjedom nad Hajdukom plasirala u polufinale Kupa gdje će igrati protiv Slaven Belupa. U drugom polufinalu sastaju se Gorica i Dinamo.

Polufinalne utakmice na rasporedu su 8. travnja, dok će točni termini biti naknadno objavljeni. Finale SuperSport Hrvatskog kupa ove će sezone biti odigrano na jednu utakmicu, 13. svibnja na Opus Areni.