Vetti Groupe otvorio modernu veterinarsku kliniku u Splitu. Vrhunska njega za vaše ljubimce dostupna na jednom mjestu

Vetti Groupe je najveća veterinarska grupacija u Hrvatskoj koja okuplja predane veterinarske stručnjake, ljubitelje životinja i neumorne entuzijaste, a svoja vrata otvorila je i u Splitu. Na adresi Dračevac 4d nalazi s moderna veterinarska klinika potpuno opremljena za dijagnostiku, operativne zahvate i složenije usluge te svojim klijentima omogućava pristup cjelovitoj veterinarskoj brizi u svakom trenutku.

Danas smo imali priliku obići kliniku u kojoj smo, nažalost, zatekli male pacijente na četiri noge ali uz vrhunsku skrb, vjerujemo, kako će svi u skoro vrijeme krenuti svojim kućama.

-Jučer smo počeli s radom naše klinike, a Vetti Groupe je prije dvije godine na ovom području počela okupljati veterinarske stručnjake. Širimo se u Hrvatskoj i do sada imamo 25 članica i 2 članice u Srbiji. Regionalno se širimo, te imamo oko 40 lokacija i oko 400 djelatnika. Radimo na unapređenju veterinarske djelatnosti te ulažemo u nove prostore kao što je ova klinika'', pojasnila je predsjednica Uprave Vetti Group, Suzana Skorija.

Skorija je, također, naglasila kako se djelatnici Vetti Groupe stalno šalju na edukacije te su osnovali Vetti Akademiju gdje se educiraju interno.

-Dijelimo znanje među našim klinikama, a većina članica koja nam se pridruži su predvodnici veterine u Hrvatskoj. Veterina je djelatnost u koju treba ulagati, brzo ide naprijed ali velike su potrebe i za opremom i za edukacijom'', kazala je Skorija.

Otvaranjem ove klinike Split je dobio mjesto gdje će svi kućni ljubimci biti pravovremeno zbrinuti te dobiti vrhunsku veterinarsku njegu.

-Otvaranjem ove klinike Split je dobio ono što zaslužuje s obzirom na broj ljubimaca. Dugo vremena smo se snalazili na razne načine, a sad sve imamo na jednom mjestu, od dijagnostike, smještaja, brige i pacijenti više ne moraju tražiti pomoć van grada'', zaključila je dr. med. vet Martina Gančević, medicinska direktorica bolnice Vetti Split.