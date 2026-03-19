Veterinarska inspektorica: U jednom boksu bili su leševi štakora, psu pored edem je zatvorio oko, stara kuja imala je ožiljke...

Ispitivanjem svjedoka, između ostalih i veterinarske inspektorice koja je među prvima ušla na 'ranč užasa' na Orišcu, nastavljeno je pred Općinskim sudom u Splitu suđenje protiv Tomislava Pelivana (66).

Danas umirovljenog liječnika (koji je godinama radio u splitskoj bolnici kao - psihijatar!?) tužiteljstvo tereti zbog kaznenih djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja. U pitanju je naravno slučaj iz konca ožujka 2024. godine, kada je na imanju na Orišcu, između Pazdigrada i Stobreča, pronađeno 67 pasa i dva vuka! U neadekvatnim uvjetima, smatra Općinsko državno odvjetništvo, a držao ih je zbog financijske koristi, zbog organiziranja i sudjelovanja u borbama pasa!

Tijekom saslušanja prvih svjedoka jasno je bilo u kojem smjeru ide obrana, a u kojem tužiteljstvo.

Veterinarska inspektorica kazala je kako je pri ulasku na imanje na Orišcu (predio između Pazdigrada i Stobreča) s policijskim snagama, zatekla vlasnika životinja kako ih hrani sirovim mesom koje je bacao ispred pasa...

-Bilo je ukupno 69 životinja, od toga šest štenaca. Niti jedan pas nije bio cijepljen protiv bjesnoće što su obavezni po zakonu, nisu bili ni kastrirani ni sterilizirani. Samo četvero je bilo čipirano, ali na imena životinja koje su navodno uginule...

Svi su bili vezani u boksovima što je neobično, svi su bili strašljivi i bojažljivi, svi su se povlačili. Pas po imenu Garo nije htio izaći iz nastambe, psu do njega edem je zatvorio oko, a za trećega sam mislila da je mrtav, nije se vidio na kraju lanca. Neki psi su sami sebi ozlijedili vrat, u jednom boksu našli smo dva leša štakora koje je ubila kuja Jack Russella... - prepričavala je užase svjedokinja.

-Zašto su imali po dvije, tri ogrlice na koje su bili vezani? - zanimalo je suca.

-Pretpostavljam kako bi ojačali kožu vrata, način držanja upućuje na borbe pasa. Jedna starija ženka je imala ožiljke... - odgovorila je veterinarska inspektorica koja je stigla na Orišac s policijom. Dodala je i kako su zatekli na imanju korištene injekcije, otopine za infuziju, antibiotike, no nema traga da je veterinar ikad bio na ranču, dakle sve je korišteno bez konzultacija sa strukom.

'Ponašanje je to koje pokazuje da ga nije briga za životinje ni za ljude.' - zaključila je svjedokinja.

Nešto drugačiju sliku pokušao je prikazati svjedok obrane koji je prema vlastitom priznanju najmanje desetak puta bio na imanju na Orišcu.

-Uvijek je imao par, pitbule, tornjake, a ja sam pomagao oko kućica, kosio travu. Nikad nisam vidio da bi zlostavljao životinje, kuhao im je puretinu i piletinu, a ponekad je znao tamo i prespavati... Suluda je optužba da ih zlostavlja, većinu vremena je provodio s njima. - govorio je svjedok, a upravo to kuhanje je izazvalo tužiteljicu na jedno od pitanja...

-Koliko je to kuhao mesa za 70 životinja?!

-Veliki je imao kazan, kući je imao peć na drva, a na samoj lokaciji plinski štednjak. Meso bi prevozio u Ladi Nivi, sin mu je pomagao... Mjesečno je na njih trošio dvije tisuće eura. - između ostalog je kazao svjedok.

Nije inače vidio nikakve ozljede, iako je kazao da su imali po dvije ili tri debele, skupe ogrlice.

-Je li normalno držati toliko pasa? - pitanje je bilo za svjedoka koji se nije dvoumio.

-Za Pelivana je, govorio je da će ih odvesti u BiH kad ode u mirovinu, da čuvaju ovce. Za borbe pasa nisam čuo, ali znam da su se uvijek veselili, išli bi prema nama razdragano, dolazila je i nećakinja od deset godina, nisu bili agresivni... - opisivao je svjedok.

-Kažete da je bilo uredno, a ovo je gore od tragedije?! - iznervirao se malo i uredujući sudac, pokazujući svjedoku zračnu snimku iz drona tijekom policijske akcije, nakon tvrdnje kako je parcela bila čista i uredna.

-Svatko ima drugačije kriterije što je čisto i uredno. - hladno je odgovorio svjedok, koji recimo vukove nije vidio tu, nego zna da su bili u kući optuženog u Solinu.

Za iduću raspravu zakazano je saslušanje novih svjedoka. Pelivan inače tvrdi da nije kriv, a tužiteljstvo traži sankciju od dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora.