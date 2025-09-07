Veterani prosvjeduju protiv financiranja festivala FALIŠ na šibenskoj Poljani. Pjevala se himna, čuo se i povik ZDS

Stotinjak ratnih veterana Domovinskog rata od 17 sati okupljaju se na šibenskoj Poljani, glavnom gradskom trgu, na prosvjednom skupu kojim traže prestanak financiranja Festivala alternative i ljevice FALIŠ! koji je prošle srijede uz jake snage osiguranja i specijalne policije otvoren na tvrđavi Barone, 13. godinu u nizu, prenosi Večernji list.

U pozivu svim braniteljima iz Domovinskog rata da im se pridruže naveli su kako je riječ o prosvjedu i protiv svih ostalih protuhrvatskih događanja. Organizatori prosvjeda su članovi Koordinacije braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, ukupno njih 13, koji su krajem kolovoza javno zatražili prekid financiranja FALIŠ-a javnim novcem.

Kažu da se okupljaju kako bi pokazali snagu i zajedništvo u borbi za očuvanje dostojanstva hrvatske države i njenog naroda. Poziv događanja objavljen je na društvenoj mreži Facebook, gdje ga je 'otvorio' Denis Škugor, jedan od pripadnika Koordinacija branitelja i zagovornik ukidanja financiranja novcem poreznih obveznika FALIŠ-a i svih ostalih programa koji, kako objašnjavaju u Koordinaciji, narušavaju ugled i dostojanstvo branitelja i Hrvatske.

Prosvjed se odvija uoči posljednje večeri Fališ!-a kada je na tvrđavi Barone s početkom u 21 sat na programu besplatna projekcija nagrađivanog dokumentarnog filma „Mirotvorac“ uz gostovanje redatelja Ivana Ramljaka. Uz Ramljaka, scenarij „Mirotvorca“ potpisuju istraživački novinar, Drago Hedl i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Hrvoje Zovko. I dok je prikazivanje „Mirotvorca“ u Zadru otkazano prije nekoliko dana zbog negodovanja dijela hrvatskih branitelja, organizatorima FALIŠ-a u Šibeniku, poručio je programski urednik festivala, Branko Sekulić, takvo što ne pada na pamet. FALIŠ je otvoren u srijedu navečer na tvrđavi Barone u Šibeniku bez incidenata iako su šibenski ratni veterani u srijedu zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na festival od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku. Program se druge večeri preselio na Malu ložu, a među posjetiteljima u prvim redovima bio je predsjednik Zoran Milanović koji je nenajavljeno došao na predstavljanje knjige „Sutjeska: bitka svih bitaka“, autora Šimuna Cimer.

Šibenski gradonačelnik Željko Burić kazao je za Večernji list da Fališ! ide dalje unatoč prosvjedima te kako on neće biti diktator i petljati se u rad neovisnog tijela za kulturu koje odlučuje o dodjeli sredstava sufinanciranja za prijavljene programe. Fališ! je u sklopu programa Šubenskog kulturnog ljeta ove godine dobio potporu u iznosu od devet tisuća eura.