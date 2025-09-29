Veterani NK Primorca iz Stobreča osvojili treće mjesto na Prvenstvu Hrvatske

Veterani NK Primorca iz Stobreča osvojili su 3.mjesto na Veteranskom prvenstvu Hrvatske na jubilarnom 25. izdanju, održanom proteklog vikenda na pomoćnim terenima Opus Arene u Osijeku u organizaciji Komisije za veteranski nogomet Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Domaćin prvenstva bio je NK Osijek, koji je osigurao najbolje moguće uvijete za odigravanje ovog prvenstva.

U borbi za 3.mjesto veterani NK Primorac iz Stobreča, su boiljim izvođenja jedanaesteraca bili uspješniji od momčadi NK Neretva Metković 5:3.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Veterani NK Poliklinika Ribnjak u finalnom susretu bila je uspješnija od momčadi veterana VHNK Dubrovnik rezultatom 5:0 i potpuno zaslužno osvojilo titulu veteranskog prvaka Hrvatske.

Poliklniku Ribnjak su predstavljali bivši reprezentaivci Hrvatske Jerko Leko, Josip Pivarić te druga dobro poznata HNL imena.

Najbolji igrač turnira je Hrvoje Štrok iz pobjedničke momčadi Poliklinika Ribnjak, najbolji vratar Ivan Matić iz momčadi VHNK Dubrovnik, dok su najbolji strijelci Dragutin Golub (Veterani Zaprešić) i Darko Iličić (Libertas Novska) s po pet postignutih pogodaka.

U Grupnoj fazi veteran Primorca su odigrali 0.0 pritov momčadi NK Španskog, prošlogodišnjih prvaka, te su u prvoj utakmici nagovjestili da mogu biti iznenađenje turnira. Nakon toga su ostvarene pojede protiv Podravca Kitro, Sabunjar iz Zadra, te u četvrtfinalu HNŠK Moslavina iz Kutine. U polufinalu su zaustavljeni od pobjednika turnira Poliklinike RIbnjak.

Nakon što su bez poraza osvojili županijsku ligu veterana, ovaj uspjeh je potvrda dobroga rada i povratka NK Primorca iz Stobreča na naogometnu kartu Hrvatske.

Za NK Primorac su nastupali: Perica Perica, Ante Jerčić, Ante Stipić, Antonio Lisica, Bernard Pokrajčić, Dino Demaria, Frane Barać, Goran Smoljo, Hrvoje Šibenik, Ante Barać, Igor Stude, Ivan Banović, Ivan Topić, Ivan Vuletić, Ivica Strikić, Leo Ružić, Luka Martinić, Mario Pavela, Matija Petar Simunić, Hrvoje Tomić, Špiro Cokarić i Stipica Kovačević. Voditelj Momčadi je bio Fabjan Ruščić, dok su u vodstu kluba bili Šime Kamber, Toni Višić, Jure Raić i Fabjan Marić.

Na prvenstvu su sudjelovale rekordne 42 momčadi, pa je samim time uspjeh veterana NK Primorac i veći.