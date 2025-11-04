Veterani Domovinskog rata: "Zlo je odmaklo. Dosad najgori izljev onoga što smo zvali zabraniteljskim ljetom, koje se produžilo i na jesen"

Veterani Domovinskog rata su se oglasili o nemilom incidentu koji se u ponedjeljak dogodio u Splitu kada je skupina maskiranih muškaraca spriječila održavanje Dana srpske kulture.

"Svi su se već izredali izražavajući mišljenje o napadu ustašoida u crnom na Srbe koji su u prostorijama kotara Blatine u Splitu trebali imati kulturni događaj, i mi smo svoj stav izrazili odmah nakon što se za pohod doznalo, no treba reći nekoliko važnih stvari.

Prvo, namjerno ne koristimo izraz incident koji se stalno ponavlja u ovom kontekstu, jer ne može biti incidentom nešto što je dio sad već cijele serije sličnih događaja. Napad na umirovljenike i djecu koji su se okupili na jednom nedužnom kulturnom događanju možda i jest dosad najgori izljev onoga što smo zvali zabraniteljskim ljetom, koje se produžilo i na jesen, ali je neodvojivi dio istog procesa.

U tom kontekstu nedvojbena je odgovornost vlasti koja je ili tolerirala sve ono što se proteklih mjeseci valjalo ulicama Benkovca, Šibenika, Korčule..., ili otvoreno davala podršku događanjima poput onog navodno glazbenog događanja na zagrebačkom hipodromu i svega što ga je pratilo. A onda je došlo i nekažnjeno korištenje ustaškog pokliča u Saboru, pa potom i na jednak način tolerirano negiranje genocida u Jasenovcu. Premijer sada svu krivnju svaljuje na ljevicu koja mu spočitava sve što smo naveli, no zbog toga bi se prije trebao pogledati u ogledalo.

Zanimljivo, sada je naveo i koalicijske partnere iz Domovinskog pokreta da se nevoljko ograde od napada na Blatinama, ali oni su to napravili kako to obično rade ljudi iz njihovog miljea: učestalim korištenjem veznika "ali". Znate već kako to ide, "mi smo protiv nasilja, ali...". "Svi su ljudi jednaki, ali..." Uostalom, lokalni DP-ovci istinski su oduševljeni "hrabrošću" crnokošuljaša s Blatina.

No, to je nešto s čime će se vlast tek trebati pozabaviti. Možda im je sada prilika. Jer, imaju itekako razloga za reakciju puno oštriju od verbalne. Naime, ono što se u ponedjeljak navečer događalo na Blatinama ima nekoliko jasnih i važnih osobina:

- protivno je Ustavu, jer su se napadači onim pokličem pozivali na kvazidržavnu tvorevinu koja nije temelj današnje moderne i demokratske Hrvatske. Dapače, zemlja koju danas imamo svoje temelje nalazi u svemu onome što je bilo protivno toj tvorevini, među ostalim i antifašizmu;

- protivno je Ustavu i po negiranju prava jedne nacionalne manjine na izražavanje svoga kulturnog i nacionalnog identiteta, poistovjećujući svakog pripadnika te nacionalne manjine s agresorima na Vukovar;

- protivno je svemu onome što moderna Hrvatska želi biti: demokratska zemlja koja slijedi europske demokratske stečevine jednakosti i otpora autoritarnim i šovinističkim idejama;

- protivno je i ideji na kojoj je obranjen Vukovar u čije ime tvrde da su djelovali napadajući ono nešto folkloraša i umjetnika na Blatinama. U mjesecu u kojem se sjećamo pada grada heroja sasvim sigurno uspomenu ne treba graditi buđenjem netrpeljivosti. Vukovar se toga dovoljno nagledao u danima opsade, tisuće Vukovaraca pale su kao žrtve takve mržnje s druge strane;

- s obzirom da su neki od napadača identificirani kao članovi Torcide, a ta navijačka skupina je i na svojim stranicama podržala napadače, njihova akcija protivna je i nasljeđu kluba za kojeg kažu da navijaju;

- na kraju, ali ne najmanje važno, noćna akcija na Blatinama istinski je antihrvatski čin, jer zemlju u koju se tako glasno zaklinju ti ustašoidni huligani stavljaju na stup srama, izazivajući reakcije i od dobronamjernih i zlonamjernih.

Zbog svega toga, prekršajno ili kazneno kažnjavanje ponekog pojedinca neće proizvesti nikakav efekt. Zlo je već daleko odmaklo, ali ima još vremena za okretanje kotača u pravom smjeru. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta reagirao je iz dva pokušaja, u drugom je bio nešto uspješniji, založivši se za uključivost i toleranciju. Sad mora poduzeti i uvjerljivije akcije. Reagirao je i dobar dio splitske političke javnosti, onaj s lijevog spektra je jasno osudio napad na nacionalne slobode, oni s desnog ili - kako smo već vidjeli - uživaju u "hrabrosti" napadača, ili šute, valjda misle da je ekipa na Blatinama rekla sve što treba. Žestoko je reagirao i cijeli donedavni gradski vrh, lijepo je to vidjeti, jer su - dok su bili na vlasti - šutke ili tek skromnim odgovorom na novinarsko pitanje popratili i hordu koja je uz skandiranje ustašama marširala Zrinsko-Frankopanskom ulicom, i kad se Poljud orio od ustaških pokliča cijelog stadiona. Zanimljive su to nuspojave obnašanja i gubitka vlasti.

Krajnje je vrijeme za zaokret, i jasno određivanje svakog segmenta državne vlasti prema ovom problemu. Bude li se i dalje zanemarivao, a time i šutke odobravao, u nekom sljedećem koraku mogli bismo se suočiti s puno brutalnijim nasiljem.