Venecija vs. Dalmacija: Obišli smo restorane u talijanskom turističkom biseru, ima dosta iznenađenja

Venecija je jedan od najposjećenijih gradova na svijetu, ali i grad na koji turisti često gledaju kao na preskup. No, usporedba cijena u kafićima i restoranima pokazuje da je svakodnevni život ondje ipak povoljniji nego što se očekuje – a u mnogim segmentima i sličan onome u srcu turističkih bisera Dalmacije.

Prema jelovnicima kafića i restorana u središtu Venecije, espresso kava stoji 2,5 eura, cappuccino 3,5 eura, a ledena kava 5 eura. Za sokove i Coca-Colu u limenci treba izdvojiti 4,5 eura, dok je cijena svježe cijeđenog soka od naranče 6 eura.

Pizza za manje od 9 eura

Jedno od najvećih iznenađenja za posjetitelje jest cijena pizze. Klasična Margherita stoji 8,9 eura, dok su ostale pizze, poput “Diavola” ili “Prosciutto e funghi”, u rasponu od 11,9 do 14,9 eura. To su cijene koje su u prosjeku iste ili čak niže od onih u splitskim i dalmatinskim pizzerijama u samom centru grada.

Glavna jela od 15 do 18 eura

Kada je riječ o “drugim jelima”, odnosno glavnim mesnim i ribljim specijalitetima, kotlet Milanese s pomfritom stoji 17,9 eura, pileća prsa sa salatom 16,9 eura, dok su jela poput fileta piletine “alla cacciatora” 17,9 eura. Povrtna jela, poput parmigiane od patlidžana, mogu se naručiti već za 15,9 eura.

Deserti i sladoledi

Tiramisu, panna cotta ili souffle kreću se od 7 do 8 eura, dok kuglica sladoleda stoji oko 7 eura. Popularni banana split naplaćuje se 9,9 eura.

Alkohol i kokteli

Boca vina u restoranima najčešće stoji od 22 do 32 eura, dok su čaše vina 5 do 6 eura. Pivo u boci košta oko 8 eura, a litra točenog kućnog vina 10 eura. Kokteli poput Mojita, Caipirinhe, Long Islanda ili Moscow Mulea kreću se od 12 do 15 eura.

Iako je Venecija svjetski turistički magnet, cijene hrane i pića u restoranima nisu osjetno više od onih u Dalmaciji. Štoviše, u nekim segmentima – posebice kada je riječ o pizzi– Venecija se može usporediti sa Splitom i drugim dalmatinskim gradovima. To dokazuje da je posjet Serenissimi, barem gastronomski gledano, pristupačniji nego što se često misli.

Usporedba: Venecija vs Split

Stavka Venecija Split / Dalmacija Zaključak Espresso ~2,50 € ~1,50-2,00 € Venecija je ograničeno skuplja, ali razlika nije drastična. “Kava s mlijekom” / cappuccino i varijacije ~3,50-4,00-5,00 € slične varijacije, od 2,50 do 5 € prema mjestu i popularnosti lokala. Venecija nešto skuplja Pizza Margherita / klasična pizza (osnovna) ~8,90 € (Margherita) i ostale pizze od ~11-14 € u Splitu, “klasične” pizze su ~9-12 €, a premium/zanatske ~13-17 € Venecija je u granicama Splita; neke pizze u Veneciji su jeftinije nego neke “premium” varijante u Splitu. Pizza sa skupljim sastojcima / premium opcije Pizze sa šunkom, pršutom, mix sastojaka ~11-14S Slične premium pizze 13-17 € Venecija i Split su vrlo usporedivi po premium ponudama, možda je Split ponegdje skuplji za vrhunske opcije. Kolači, deserti, Sladoled Deserti ~5-9 €, sladoledi ~2 do 7 € Slastice u turističkim zonama slične, ali postoje i jeftiniji kafići s manjim izborom koji nude sladolede za 1,5-3 € po kuglici, ovisno o lokaciji. Venecija vidno skuplja