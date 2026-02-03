Veljača u znaku tehnologije: FAUST FPV Akademija donosi javne STEM manifestacije i radionice za djecu

Projekt FAUST – FPV Akademija u SpliTu i u veljači 2026. donosi bogat program aktivnosti kojima se STEM sadržaji približavaju djeci, mladima i široj javnosti. Poseban naglasak stavljen je na javne manifestacije FAUST.FPV.DAY, koje se tijekom mjeseca održavaju na više lokacija u Splitu i okolici te su otvorene za sve zainteresirane građane.

Uz javna događanja, projekt paralelno provodi radionice za osnovnoškolce na više lokacija te stručne edukacije za mentore, čime se osigurava kontinuitet i kvaliteta rada u području robotike, dronova i novih tehnologija. Na javni poziv za ove radionice prijavilo se preko 80 učenika iz županije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

FAUST.FPV.DAY – JAVNE MANIFESTACIJE (OTVORENO ZA SVE)

Vrijeme održavanja: 11:30 – 14:00 sati

Ulaz slobodan, manifestacije se odvijaju na javnim prostorima

- 4. veljače 2026. – plato ispred RZC Adriatic, Ruđera Boškovića 20, Split

- 11. veljače 2026. – Osnovna škola Fra Pavla Vučkovića, Alkarsko trkalište b.b., Sinj, školsko igralište

- 18. veljače 2026. – Osnovna škola Žnjan–Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split, školsko igralište

- 20. veljače 2026. – Osnovna škola Bol, Ul. Hrvatskih iseljenika 10, Split, školsko igralište

Na manifestacijama će posjetitelji imati priliku upoznati svijet dronova i robotike kroz demonstracije, prezentacije i sadržaje namijenjene svim uzrastima.

Radionice za učenike tijekom veljače

Tijekom veljače održavaju se ciklusi radionica za učenike osnovnih škola u Splitu, Sinju, Dicmu i Kaštel Gomilici. Radionice se provode kroz strukturirane tematske cjeline i uključuju praktičan rad s tehnologijom.

Datumi održavanja radionica za učenike:

- 4., 7., 11., 14., 18., 21., 25. i 28. veljače 2026.

Za točan raspored posjetite web stranicu projekta.

Radionice obuhvaćaju teme:

uvod u robotiku i robotske sustave

osnove programiranja

korištenje dronova (I i II)

Edukacije za mentore i stručno usavršavanje

Uz aktivnosti za djecu, projekt uključuje i online edukacije za mentore, koje se tijekom veljače provode u više termina. Edukacije obuhvaćaju teme poput:

upravljanja dronovima u pametnoj poljoprivredi

primjene dronova u e-sportu

osnova 3D modeliranja

Cilj ovih edukacija je jačanje stručnih kompetencija mentora i daljnje unaprjeđenje kvalitete STEM programa.

Projekt FAUST – FPV Akademija u SpliTu financiran je sredstvima Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se u partnerstvu obrazovnih institucija i udruga s ciljem približavanja znanosti i tehnologije djeci i lokalnoj zajednici.

Više informacija: https://faust.izvrsna.hr/