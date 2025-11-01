Veliko veselje u Selcu: Vatrogasci proslavili svadbu svog dugogodišnjeg kolege

Jučer je poseban dan obilježio život vatrogasaca bračkih Selca – njihov dugogodišnji kolega Ivica-Parantoni uplovio je u bračne vode s svojom odabranicom Borkicom.

"Jučer smo imali čast i veliko veselje – naš dragi kolega Ivica-Parantoni oženio je svoju Borkicu!

Bio je to dan pun emocija, smijeha i suza radosnica, dan koji ćemo mi, selački vatrogasci, još dugo pamtiti. Godinama smo zajedno u timu, dijelimo dobru, ponekad i tešku svakodnevicu, a jučer smo zajedno zapalili – ali ovoga puta srca svih nas!

Želimo našem Ivici i njegovoj Borkici puno sreće, ljubavi i razumijevanja, da im zajednički život bude pun topline, i da mirno plove bračnim vodama!

Veliko hvala i našim prijateljima i kolegama iz Bola na toplom dočeku te što su s nama proslavili ovaj poseban dan", poručili su vatrogasci Selca.

Neka im je sa srećom!