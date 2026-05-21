Veliko srce splitskih policajaca: Prikupljeno čak 190 doza krvi

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske još je jednom pokazao koliko veliko srce imaju policijski službenici, prijatelji kluba i svi humani građani koji su se odazvali velikoj akciji darivanja krvi.
U dvodnevnoj humanitarnoj akciji prikupljeno je ukupno 190 doza krvi, što znači 190 novih prilika za život onima kojima je krv najpotrebnija.
Iz Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske zahvalili su svim darivateljima i sudionicima akcije.
“Još jednom ste pokazali koliko veliko srce imate. Hvala svim darivateljima, policijskim službenicima, prijateljima kluba i svima koji su sudjelovali u ovoj velikoj humanitarnoj akciji. 190 doza krvi znači 190 novih prilika za život. Ponosni do neba”, poručili su iz Kluba.
Akcija se održala u srijedu, a odaziv darivatelja još jednom je potvrdio važnost solidarnosti i humanosti u zajednici. Svaka doza krvi može značiti spašen život, a ovakve akcije najbolji su podsjetnik koliko zajedništvo može učiniti razliku.