Veliko srce splitskih policajaca: Prikupljeno čak 190 doza krvi

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske još je jednom pokazao koliko veliko srce imaju policijski službenici, prijatelji kluba i svi humani građani koji su se odazvali velikoj akciji darivanja krvi.

U dvodnevnoj humanitarnoj akciji prikupljeno je ukupno 190 doza krvi, što znači 190 novih prilika za život onima kojima je krv najpotrebnija.

Iz Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske zahvalili su svim darivateljima i sudionicima akcije.

“Još jednom ste pokazali koliko veliko srce imate. Hvala svim darivateljima, policijskim službenicima, prijateljima kluba i svima koji su sudjelovali u ovoj velikoj humanitarnoj akciji. 190 doza krvi znači 190 novih prilika za život. Ponosni do neba”, poručili su iz Kluba.

Akcija se održala u srijedu, a odaziv darivatelja još jednom je potvrdio važnost solidarnosti i humanosti u zajednici. Svaka doza krvi može značiti spašen život, a ovakve akcije najbolji su podsjetnik koliko zajedništvo može učiniti razliku.