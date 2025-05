Veliko priznanje: Pavičićev roman "Crvena voda" proglašen knjigom mjeseca u The Sunday Timesu

Roman „Crvena voda“ splitskog pisca Jurice Pavičića (engl. Red Water, Bitter Lemon Press, prev. Matt Robinson) osvojio je novu, prestižnu britansku titulu – Book of the Month u kulturnoj rubrici lista The Sunday Times. Hrvatski nakladnik Profil potvrdio je da je ovo prvi put da je jedan suvremeni hrvatski roman ponio to priznanje.

Što je o romanu napisao The Sunday Times?

Kritičarka Joan Smith opisuje ga kao „jedan od najboljih romana koje sam čitala u dugo vremena“; istaknula je kako Pavičić „koristi naizgled jednostavan zaplet nestanka tinejdžerice Silve za dubinski uvid u raspad Jugoslavije, obiteljske traume i dugotrajne društvene promjene“.

Slične pohvale stižu i iz Financial Timesa: Adam LeBor hvali „izvanredan kriminalistički triler“ u kojem politička pozadina „ne guši priču, nego postaje dijagnoza društva“.

Zašto je roman poseban? Jurica Pavičić u Crvenoj vodi vješto spaja napetost trilera s dubinskim društvenim portretom: potraga za nestalom tinejdžericom Silvom, koja započinje 1989., proteže se kroz tri desetljeća i prati tranziciju Dalmacije od kasnoga komunizma preko rata i divlje privatizacije do današnjeg masovnog turizma. Kritičari ističu slojevit zaplet koji isprepleće intimne obiteljske sudbine s kolektivnim traumama, precizno dočaranu atmosferu dalmatinskog malog mjesta te žanrovsku inovaciju – kriminalističku priču koja istodobno funkcionira kao kronika društvenih promjena.

Ovo priznanje dolazi uoči šeste obljetnice splitske kazališne adaptacije romana i dodatno učvršćuje Pavičićev status jednog od najvažnijih suvremenih europskih autora kriminalističke proze. Istodobno potvrđuje da hrvatska književnost ima potencijal za veliki međunarodni odjek – kad prijevod i tržišna distribucija pogode pravo vrijeme.

„Crvena voda pokazuje da krimić može biti i priča o nama samima, o našim prijelomnim godinama, a ne samo puko rješenje zločina.“ – Jurica Pavičić, ranija izjava o romanu

Gdje nabaviti?

Hrvatsko izdanje: Profil (tiskano i e-knjiga)

Englesko: Bitter Lemon Press (Red Water) – britanske knjižare i mrežni dućani

Ako ste propustili, sada je idealan trenutak da uronite u roman koji britanski kritičari već nazivaju „klasikom budućnosti“.

„Crvena voda“ objavljena je 2017. u Hrvatskoj;

2021.–2022. u Francuskoj je ovjenčana nagradama Le Point du Polar européen , Grand Prix de la littérature policière i Prix Mystère de la critique , čime je postala najnagrađivaniji hrvatski krimić u inozemstvu;

, i , čime je postala najnagrađivaniji hrvatski krimić u inozemstvu; englesko izdanje (travanj 2025.) otvorilo je vrata britanskom tržištu, a priznanje The Sunday Timesa potvrđuje globalni status romana.