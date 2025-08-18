Veliko priznanje britanskog časopisa dalmatinskom otoku: "Ljudi ostaju dulje nego što planirali jer..."

Hvar je ponovno u svjetskom fokusu. U opsežnom tekstu objavljenom 13. lipnja 2025., Rolling Stone UK opisuje ga kao „naj-soulful” ljetnu destinaciju Europe — mjesto koje ne traži pozornost, nego je vraća putnicima kroz prostor, tišinu i osjećaj mjere. Autorica Malana VanTyler piše da Hvar „ne dočekuje kuriranim dobrodošlicama, nego dopušta da ga otkrivate polako”, a pogled s tvrđave širi se prema renesansnoj jezgri i Paklenim otocima „bez nebodera i bez rasapa — samo proporcija i prostor”.

Poseban naglasak u tekstu stavljen je na tišinu i zvukove svakodnevice. „Zveckanje vilica o keramiku, valovi o kamen, vjetar kroz borove i nježni uspon klapskih harmonija” čine jedinstvenu glazbu otoka. Upravo taj ambijent, kako piše magazin, razlikuje Hvar od destinacija koje se natječu u buci i spektaklima. To je mjesto za ljude koji su prestali loviti trenutke za društvene mreže i žele dublje iskustvo.

Za razliku od svijeta koji se svakih nekoliko mjeseci iznova rebrendira, Hvar ostaje vjeran sebi. Magazin podsjeća da otok čuva čak šest UNESCO-ovih zaštićenih vrijednosti: od Stari Grad Plain (Ager) kao svjetske baštine, do nematerijalnih dobara poput Procesije Za Križen, agavine čipke hvarskih benediktinki, klapskog pjevanja, mediteranske prehrane i umijeća suhozida. Hvar, ističe se, ne trebaju definirati ni luksuzne jahte ni influenceri, nego upravo baština i jednostavnost svakodnevnog života.

Rolling Stone opisuje i sitnice koje ostaju urezane putnicima: jutarnje svjetlo nad kamenim krovovima, zrak koji miriše na sol i lavandu te mir Paklenih otoka raštrkanih nasuprot Hvara. To nisu mjesta koja „izvode” za publiku, nego prostori koji „ne traže ništa, a nude rijetko — prostor i tišinu”.

U vremenu kada putovanja često postaju niz „uhvati-objavi-kreni dalje” trenutaka, Hvar se u tekstu prikazuje kao korektiv. „To je zrcalo koje, ako ste spremni, odražava ono što je važno”, zaključuje autorica. Upravo zato, dodaje, otok privlači umjetnike, pisce i parove koji ostaju dulje nego što su planirali, bez potrebe da bilo kome išta dokazuju.