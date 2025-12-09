Veliki uspjeh ,,Zelenog prekidača'': Potpisan najveći broj ugovora za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama

Grad Makarska uspješno je realizirao Program poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za 2025. godinu, u sklopu kojeg su danas potpisani ugovori s 36 korisnika koji će uz potporu Grada postaviti vlastite fotonaponske elektrane. Za program je u proračunu osigurano 130.000 eura, a sredstva su iskorištena u cijelosti.

Javni poziv provodi se treću godinu zaredom kao dio kampanje „Makarski ZELENI PREKIDAČ – prebaci na održivost!“, kroz koju Grad sufinancira fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Potporu u maksimalnom iznosu od 5.000 eura mogu ostvariti fizičke osobe, vlasnici i suvlasnici obiteljskih kuća na području Makarske.

U sklopu kampanje provode se i druge aktivnosti usmjerene provedbi mjera definiranih SECAP-om Grada Makarske, ključnim dokumentom usvojenim 2023. godine, a kojim se Grad obvezuje na održivi energetski razvoj i prilagodbu klimatskim promjenama.

Ovogodišnji rezultati potvrđuju kontinuirani rast interesa građana: u prvoj godini programa (2023.) bilo je 21 korisnik, prošle godine 27, a ove čak 36, što predstavlja dosad najveći broj potpora. Ukupna snaga elektrana koje će se instalirati u 2025. godini iznosi 265,85 kWh, a njihova ukupna vrijednost procijenjena je na 343.510,34 eura.

Gradonačelnik Zoran Paunović naglasio je važnost programa te sve veće zanimanje građana:

,,Od 2023. svake godine osiguravamo sredstva u proračunu kako bismo podržali kućanstva koja žele prijeći na održive izvore energije, a puna gradska vijećnica i stopostotna iskorištenost sredstava najbolji su pokazatelj da građani prepoznaju zelene politike grada.

Agenda Europske unije jasno govori da moramo smanjivati ovisnost o vanjskim izvorima energije i povećavati energetsku učinkovitost. Grad Makarska na tom putu provodi različite mjere, a jedna od njih upravo je sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama.

Time jačamo energetsku neovisnost naših kućanstava, a istovremeno vodimo računa o klimi i okolišu.“

Grad Makarska i dalje će ustrajati na mjerama koje podižu energetsku učinkovitost, potiču održivost te dugoročno mijenjaju način korištenja energije u obiteljskim kućama na području grada.