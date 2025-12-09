Close Menu

Veliki uspjeh ,,Zelenog prekidača'': Potpisan najveći broj ugovora za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama

Gradonačelnik Zoran Paunović naglasio je važnost programa te sve veće zanimanje građana

Grad Makarska uspješno je realizirao Program poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za 2025. godinu, u sklopu kojeg su danas potpisani ugovori s 36 korisnika koji će uz potporu Grada postaviti vlastite fotonaponske elektrane. Za program je u proračunu osigurano 130.000 eura, a sredstva su iskorištena u cijelosti.

Javni poziv provodi se treću godinu zaredom kao dio kampanje „Makarski ZELENI PREKIDAČ – prebaci na održivost!“, kroz koju Grad sufinancira fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Potporu u maksimalnom iznosu od 5.000 eura mogu ostvariti fizičke osobe, vlasnici i suvlasnici obiteljskih kuća na području Makarske.

U sklopu kampanje provode se i druge aktivnosti usmjerene provedbi mjera definiranih SECAP-om Grada Makarske, ključnim dokumentom usvojenim 2023. godine, a kojim se Grad obvezuje na održivi energetski razvoj i prilagodbu klimatskim promjenama.

Ovogodišnji rezultati potvrđuju kontinuirani rast interesa građana: u prvoj godini programa (2023.) bilo je 21 korisnik, prošle godine 27, a ove čak 36, što predstavlja dosad najveći broj potpora. Ukupna snaga elektrana koje će se instalirati u 2025. godini iznosi 265,85 kWh, a njihova ukupna vrijednost procijenjena je na 343.510,34 eura.

Gradonačelnik Zoran Paunović naglasio je važnost programa te sve veće zanimanje građana:

,,Od 2023. svake godine osiguravamo sredstva u proračunu kako bismo podržali kućanstva koja žele prijeći na održive izvore energije, a puna gradska vijećnica i stopostotna iskorištenost sredstava najbolji su pokazatelj da građani prepoznaju zelene politike grada.

 

Agenda Europske unije jasno govori da moramo smanjivati ovisnost o vanjskim izvorima energije i povećavati energetsku učinkovitost. Grad Makarska na tom putu provodi različite mjere, a jedna od njih upravo je sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama.

Time jačamo energetsku neovisnost naših kućanstava, a istovremeno vodimo računa o klimi i okolišu.“

Grad Makarska i dalje će ustrajati na mjerama koje podižu energetsku učinkovitost, potiču održivost te dugoročno mijenjaju način korištenja energije u obiteljskim kućama na području grada.

