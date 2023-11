VELIKI USPJEH SPLIĆANKE Barbara Matić s Europskog prvenstva kući donosi broncu

Drugi dan Europskog prvenstva u Montpellieru, Francuska, košnica senzacionalnog juda ovog vikenda. S obzirom na samo četiri kategorije, popis sadašnjih i bivših prvaka, ne samo europskih, već svjetskih i olimpijskih prvaka bio je impresivan. Splićanka Barbara MATIĆ (JK „Pujanke“ – Split“) osvojila je četvrtu brončanu medalju u kategoriji -70kg, ovog puta protiv Slovenke Anke POGAČNIK.

„Hvala na čestitkama, zadovoljna sam, stvarno sam se danas osjećala super! Mislim da sam sve borbe dobro odradila osim te polufinalne, žao mi je jer sam htjela u finale, ovo je četvrta brončana medalja. Žao mi je polufinala, ali što je tu je, zadovoljna sam ipak s broncom“ – započela je Matić.

U polufinalnoj borbi po planu nije išlo za Matić, koja je poražena u polufinalu protiv Madine TAIMAZOVE (AIN).

„Posklinula sam se na „bananu“, ali to je judo. Trener je bio ljut, ja sam se smijala. Stvarno je brzo završilo, žao mi je što nije potrajalo da vidim kako stojim s njom. Da je malo duže trajalo, vjerojatno bi mi to malo lakše palo.“ – dodala je kroz smijeh dvostruka svjetska prvakinja.

Cvjetko je u repasažu poražena protiv prve na svjetskoj rang ljestvici, Nizozemke Sanne VAN DIJKE (NED), te je s tim nastupom ujedno završila na sedmom mjestu kategorije -70kg.

- Završila sam turnir malo ili više ranije nego što sam htjela, dosta sam razočarana, jer znam da sam mogla puno bolje i stvarno sam htjela osvojiti tu medalju.

Subota u Montpellieru svakako će biti zapamćena ranim susretom između Barbare MATIĆ i Lare CVJETKO koje su se susrele već u četvrtfinalu kategorije -70kg u kojem je slavila 28-godišnja Splićanka Matić.

„Mi smo znale da ćemo se susresti zato što smo bile nositeljice, mi smo tu borbu očekivale. Morale smo prije toga pobijediti dvije borbe, nekako smo se nadale da ćemo se skupa borit. Žao mi je što je ona na kraju ostala sedma, što nije otišla u borbu za medalju.“ – kazala je Matić.

„Po nositeljima je tako ispalo da smo u četvrtfinalu, niti jednoj ni drugoj sigurno nije bilo drago. Teška borba, nadala sam se da se mogu vratiti nakon te borbe u borbu za medalju, no nisam uspjela.“ – zaključila je Cvjetko.

Matić je ranije savladala Rachael HAWKES (IRL) i Aleksandru SAMARDŽIĆ (BIH), dok je Cvjetko bila uspješna protiv Aline LENGWEILER (SUI) i Serafima MOSCALU (ROU).

„Dojmovi sretni i malo nesretni, ali kad se sve zbroji-oduzme, moramo biti zadovoljni. Osvojili smo četvrtu po redu medalju seniorsku, ispisali smo još jednom povijest. Tako da, odlazimo iz ove dvorane još jednom zadovoljni. Kad pogledate Barbaru ona je konstantno na vrhu, konstantno u finalnom bloku, konstantno u medaljama, teško je to održati. Okej, nekad si zlatni, nekad si srebrni, brončani kao danas, ali to je još jedna kvaliteta koju mi posjedujemo da smo konstantno u finalnom bloku. Nadamo se da ćemo to održati do kraja i da ćemo uhvatiti tu jednu medalju koja nam još nedostaje.“ – kazao je izbornik ženske reprezentacije Vladimir Preradović.

„Pa definitivno mi je teško komentirati još bilo šta vruće glave, ali u svakom slučaju dobar rezultat, međutim ne ono što nas zadovoljava. Sjajno otvoren dan s dvije pobjede, no, prerani susret s Barbarom Matić u četvrtfinalu. Nakon toga je i borba u repasažu došla jako brzo, nismo imali dovoljno vremena za raspraviti taktiku, za regeneraciju. To su dvije cure koje su fenomenalne, da su bile na različitim stranama ne bi se čudio da bi bile obje u finalu.“ – kazao je za kraj Dragan CRNOV.

Iva OBERAN nastupila je u kategoriji -63kg te upisala pobjedu i poraz. U prvom kolu savladala je Minel AKDENIZ (TUR), no, u drugom kolu gubi protiv Nizozemke Joanne VAN LIESHOUT (NED).

U istoj kategoriji nastupila je i Katarina KRIŠTO, ali je zaustavljena u prvom kolu protiv olimpijske prvakinje Clarisse AGBEGNENOU (FRA).

Sutra natjecanje započinje u 11.30h, a na tatami izlaze:

-78kg Karla PRODAN, Petrunjela PAVIĆ

+78kg Tina RADIĆ, Helena VUKOVIĆ

-100kg Zlatko KUMRIĆ, Marko KUMRIĆ