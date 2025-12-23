VELIKI USPJEH Lara Cvjetko sportašica godine, Dragan Crnov najbolji trener: Hrvatski olimpijski odbor nagradio najbolje u ovoj godini

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu "Matija Ljubek" sportskim zaslužnicima za životno djelo.

Na tradicionalnoj svečanosti Velikog dana hrvatskog sporta u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela The Westin, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra turizma i sporta Tončija Glavine te izaslanika predsjednika Republike Tomislava Paškvalina i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, HOO je dodijelio ukupno 13 nagrada i priznanja.

Sportašica godine: Lara Cvjetko

Sportašica godine je svjetski broj 1, viceprvakinja svijeta i vlasnica europske bronce Lara Cvjetko.

"Stvarno je jedna nevjerojatna sezona iza nas: treće mjesto na Europskom prvenstvu, drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu. Također sam uspjela završiti na prvom mjestu svjetske rang-ljestvice. Stvarno mi je iznimna čast držati sada ovu nagradu u rukama i da smo moj trener i ja uspjeli u istoj večeri osvojiti ovu nagradu. To je nešto što sanjam otkada znam za judo, otkada znam za sport i otkada sam vidjela ovu nagradu na televiziji. To mi je samo još jedan vjetar u leđa. Nadam se da mogu nastaviti s ovakvim rezultatima — još i bolje. Htjela bih se zahvaliti svojoj obitelji, mami i sestrama, pogotovo kolegama iz Judo kluba "Solin" koji su cijelo vrijeme uz mene i znaju najbolje što sve nosi ovaj put."

Sljedeći ciljevi: Svjetska titula i olimpijska medalja

"Već dva puta mi je izmakla svjetska titula; bila sam dva puta viceprvakinja svijeta u zadnje tri godine. Idući veliki cilj mi je pretvoriti to u titulu i osvojiti olimpijsku medalju. To je nešto na čemu ću raditi i mislim da mogu samo još bolje i više ako nastavim ovako", dodala je za kraj najbolja sportašica Hrvatske, 24-godišnja Lara Cvjetko.

Obilje sportskih uspjeha u 2025. godini zaoštrilo je izbor trenera godine, a Dragan Crnov proglašen je najboljim trenerom.

"To je sigurno jedan od pokazatelja rada Hrvatskog judo saveza, nas mladih trenera, i nadamo se da će se tako i nastaviti", skromno je kazao 40-godišnji Crnov.