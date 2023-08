VELIKI USPIJEH ZA TAEKWONDO MARJAN Nika Karabatić europska prvakinja, Mia Tukić donosi broncu

Čudesni taekwondo klub Marjan nastavlja nizati medalje na velikim natjecanjima u svim uzrasnim kategorijama. Nika Karabatić prvakinja je Europe, a Mia Tukić brončana na europskom juniorskom prvenstvu koje se održava u Tallinu.

Nika je tako prva sportašica u povijesti kluba koja je obranila naslov juniorske prvakinje Europe, ali i osvojila naslove europske prvakinje u kadetskom i mlađe seniorskom uzrastu. Ukupno je ovo šesta velika medalja za tek 16-godišnju Karabatić koja uz četiri zlata ima još svjetsku juniorsku broncu i europsko kadetsko srebro. U kategoriji do 55 kilograma Nika je upisala četiri pobjede, sve četiri s 2:0 u rundama i uvjerljivu nadmoć nad protivnicama. U prvom kolu je bila bolja od Moldavke Poline Ceape, u drugom protiv Njemice Ashley Sosne, u polufinalu protiv Turkinje Sile Imak Uzuncavdar dok je u finalu preskočila Belgijanku Caroline Volders.

Mia Tukić je s druge strane u kategoriji do 52 kilograma stigla do bronce što joj je druga bronca u nizu na europskim smotrama. Prošle godine je do medalje istog sjaja stigla u konkurenciji mlađih seniora da bi sad novi uspjeh postigla u juniorkama. Na putu do medalje Mia je pobijedila Azerbajdžanku Maryam Mammadovu 2:0 u rundama kao i Ukrajinku Katerynu Stupak. U polufinalu je i ovog puta kao i prošle godine zaustavila reprezentativka Španjolske.

Ukupno su ovo 117. i 118. medalja za taekwondo klub Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima te olimpijskim igrama, a samo ove godine vrijedi spomenuti još jednom impozantan rezultat od pet svjetskih seniorskih medalja, više od bilo koje države na svijetu i više od cjelokupnog hrvatskog sporta gledamo li olimpijske sportove.