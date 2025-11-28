Veliki udarac za Hajduk: Ozlijedio se Rokas Pukštas

Rokas Pukštas (21) ozlijedio se na treningu i neće ga biti na terenu do kraja polusezone. Hajdukov veznjak ozlijedio je gležanj na treningu i završio s nastupima za ovu godinu, između ostalog, propustit će i veliki derbi s Dinamom iduće subote.

Pukštas je ove sezone jedan od najboljih igrača Hajduka. Američki veznjak odigrao je 17 utakmica ove sezone, zabio je četiri gola i ubilježio jednu asistenciju. Njegova ozljeda veliki je udarac za Hajduk jer je Pukštas karika u veznom redu koju će teško nadomjestiti, piše Index.

Ove sezone je najbolji igrač u Europi (top 25 liga) u osvojenim duelima po utakmici. Njegova energija na terenu bila je presudna u mnogim Hajdukovim utakmicama, a sad će Bijeli morati igrati bez te karike do kraja polusezone. Hajduk u subotu igra protiv Varaždina kod kuće, a idući vikend je na rasporedu derbi s Dinamom. Do kraja polusezone još će igrati u gostima protiv Lokomotive i kod kuće protiv Vukovara.

Vrijedi pet milijuna eura

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na pet milijuna eura što je za tri milijuna manje nego što mu je bio vrhunac na ljeto prošle godine. Ugovor s Hajdukom ga veže do ljeta 2027. godine i jasno je da će idućeg ljeta biti opet glavni prodajni eksponat kluba, a možda i ranije od toga. Iako u ovom trenutku to ne izgleda previše realno, Pukštas se nada da još uvijek može biti dio reprezentacije SAD-a na Svjetskom prvenstvu idućeg ljeta.