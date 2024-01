VELIKI SKOK NA KLADIONICAMA O Dori se na veliko priča u Europi. Jedna pjesma je favorit, a jednu obožavaju u Srbiji!

HRT je objavio dao će se Dora, izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije, ove godine održati u studijima Hrvatske radiotelevizije na zagrebačkom Prisavlju. Gledatelji HRT-a tako će koncem veljače moći čak tri dana gledati koja će nas pjesma u svibnju predstavljati na natjecanju u Švedskoj. Ove godine će biti dvije polufinalne večeri koje su na rasporedu 22. i 23. veljače te finalna večer koja će se održati u nedjelju 25. veljače.

Prošloga su tjedna u emisiji Drugoga programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) u emisiji “Svijet diskografije” premijerno predstavljene pjesme natjecateljice ovogodišnje Dore, a nakon što se zadnjih dana pjesme na nepoznat način našle na raznim stranim YouTube kanalima, HRT ih je danas konačno objavio na onom službenom.

Već nepunih 10 sati od objave, publika je prilično jasna. Uvjerljivo najviše pregleda ima Baby Lasagna i pjesma "Rim tim tagi dim" - 47 tisuća.

Baby Lasagna umjetničko je ime Istranina Marka Purišića, višegodišnjeg gitarista umaškog benda Manntra, s kojim je nastupio na Dori 2019. godine, i to pjesmom "In The Shawods".

Tada je osvoji solidno 4. mjesto. Baby Lasagna izaziva oduševljenje kod velikog dijela eurovizijskih fanova, a neki idu tako daleko da najavljuju direktno uključivanje u glasanje za vrijeme Dore. Poznati komentatori eurovizijskih pjesama na kanalu "wiwibloggs" ističu da bi pjesma mogla konkurirati za top 10 na Eurosonug.

Na drugom mjestu su lanjski hrvatski predstavnici na Eurosongu, Let 3. Ako je vjerovati publici, pjesma Baba Roga, koja je do objave ovog članka prikupila 27 tisuća pregleda, u užem je izboru za pobjedu. Stil pjesme je prilično drugačiji nego "Mama ŠČ".

Na visoko treće mjesto, s više od 17 tisuća pregleda s pjesmom "Dijamanti" probila se Natalie Balmix.

Mlada Natalie dobila je puno pozitivnih komentara, ali i uvjerljivo najviše dobrih želja iz Srbije.

Sudeći prema komentarima, ova istočni susjedi žele Hrvatskoj da pošalje baš ovu pjesmu. To ne čudi jer je zgodna plavuša nastupala na srpskom talent showu IDJShow gdje je ostvarila zapažen uspjeh.

Marcela je trenutno na 4. mjestu, njena pjesma "Gasoline" je na engleskom jeziku i ima 15 tisuća pregleda.

Poznati pop rock bend Vatra je na 5. mjestu s pjesmom "Slatke suze, gorka ljubav" koja ima 13 tisuća pregleda.

Među gledanijima su još Damir Kedžo, Vinko, Alen Đuras i Eugen.

Zanimljivo, dok su mnogi u Hrvatskoj kritizirali kvalitetu ovogodišnjih pjesma na Dori, eurovizijska publika piše da je Dora na najvišoj razini u puno godina i da su ugodno iznenađeni.

Stvari su se i na specijaliziranim kladionicama počele micati s "mrtve točke". Naime, prije objave pjesama Hrvatska je bila na 31. mjestu od mogućih 37. Potom je pala na još gore 33. mjesto, a nakon današnje objave pjesama na Dorinom YouTube kanalu, Hrvatska bilježi najveći skok dana s 33. na 27. mjesto. Konkretniji skok vrlo vjerojatno može se očekivati s približavanjem Dore.

Koga bi rado vidjeli u Švedskoj? Alen Đuras – A Tamburitza Lullaby

Let 3 – Babaroga

Noelle – Baby Baby

Boris Štok – Can We Talk

Natalie Balmix – Dijamanti

Pavel – Do mjeseca

Marcela – Gasoline

Erna – How Do You Love

Vinko – Lying Eyes

Lana Mandarić – More

James Night – Nebo plače

Saša Lozar – Ne plačem zbog nje

Barbara Munjas – Nepobjediva

Lara Demarin – Ne vjerujem ti

The Splitters – Od kad te sanjam

Misha – One Day

Vatra – Slatke suze, gorka ljubav

Stefany Žužić – Sretnih dana dat’ će Bog

Eugen – Tišine

Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – Vodu piti trizan biti

Damir Kedžo – Voljena ženo

ET – Pametnom dosta

Lu Dedić – Plavi leptir

Baby Lasagna – Rim tim tagi dim