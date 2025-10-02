Veliki problem na Poljudu: Krhotine padale s krova, glavni teren je izvan funkcije

Na Poljudu je danas došlo do novih problema s oštećenim krovom stadiona. Zbog jakog vjetra krhotine su padale na glavni teren na početku i kraju treninga. Srećom, u tim trenucima ondje nije bilo nikoga pa ozlijeđenih nema, no glavni travnjak trenutačno nije u funkciji.
Podsjetimo, krov Poljuda teško je stradao u olujnom nevremenu koje je pogodilo Split u srpnju ove godine, kada su zabilježena značajna oštećenja na više dijelova stadiona.
Današnji incident još jednom je otvorio pitanje sigurnosti i nužnosti sanacije kako bi se spriječile nove opasnosti za igrače i gledatelje.
FOTO Poljud je ozbiljno oštećen u oluji, nastali veliki problemi sa strujom
