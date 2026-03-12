Veliki preokret za Vatrene: Gvardiol bi mogao zaigrati na Svjetskom prvenstvu, kao i bivši igrač Hajduka?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo 2026. Za tri mjeseca gledat ćemo svi prema Americi, a izgleda da će u avion za SAD i Joško Gvardiol. Kako pišu Sportske novosti, stoper Manchester Cityja se jako dobro oporavlja, a u svibnju bi se trebao vratiti jakim treninzima pa bi imao mjesec dana napornih priprema za Svjetsko prvenstvo i u najluđem scenariju mogli bismo ga gledati već protiv Engleske 17. lipnja.

U Americi stoperski par iz snova?

Do te utakmice ostalo je još 108 dana, a Gvardiol svakodnevno ide na terapije i vjeruje u svoj nastup na drugom Svjetskom prvenstvu u životu. Zlatko Dalić se također nada takvom raspletu. Gvardiol bi igrao u bilo kojoj reprezentaciji svijeta, a kao takav silno je potreban i Vatrenima.

Kaotičan početak godine i ružna ozljeda

Hrvatska bi mogla zaigrati na SP-u s jednim od najboljih mladih stopera današnjice - Joškom Gvardiolom i Lukom Vuškovićem. Gvardiol je početkom ove godine morao napustiti travnjak Etihada uz pomoć suigrača i kapetana Chelseaja. Nakon te ozljede nije mogao samostalno hodati, a i trener Pep Guardiola u izjavi na konferenciji za medije odmah je ustvrdio da "Gvardiolova ozljeda ne izgleda dobro".

Konačna dijagnoza bila je fraktura tibije na desnoj nozi i bilo je neminovno da ode na operaciju. Manchester City inzistirao je da operaciju odradi najbolji engleski kirurg, ujedno čovjek koji je operirao Matea Kovačića. Iz tog razloga Gvardiol nije operiran odmah, nego se čekalo nekoliko dana, naposljetku i dočekalo.