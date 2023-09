VELIKI PREOKRET U BOKSU Pao dogovor za meč stoljeća! Poznat je i datum

Početkom godine su sve oči fanova boksa bile uperene u Tysona Furyja i Oleksandra Usyka, odnosno u meč za ujedinjenje titula u teškoj kategoriji. Dobili bi smo tako prvog apsolutnog prvaka nakon više od 20 godina i Lennoxa Lewisa, što je ogromna stvar te takav interes fanova ni ne čudi, piše Fightsite.

Svi znate priču o propasti pregovora, neslavnim prepucavanjima Furyja i Usyka preko medija, tako da ju ne treba previše ponavljati. Pregovori su propali, tako da se Usyk okrenuo obaveznim izazivačima i nedavno porazio Daniela Duboisa, dok Fury idućega mjeseca nastupa protiv Francisa Ngannoua.

Međutim, danas je izgleda došlo do ogromnog preokreta. Michael Benson, inače vrlo relevantan izvor za vijesti iz svijeta boksa je na svom Twitter profilu objavio kako su Tyson Fury i Oleksandr Usyk potpisali ugovor za njihov međusobni meč, a kao datum je naveo 23.12. ili nekad u prvom mjesecu!

‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk is reportedly now SIGNED for the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles and will take place on Dec 23rd or in January. [According to @MikeCoppinger] pic.twitter.com/0ZyCF0KBr9

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023