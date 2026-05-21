Bravo, dico: Marta i Ante su osmislili prvi pravi suvenir Antoničinog mlina. Njihov nastup na županijskoj smotri bio je veliki uspjeh

Učenička zadruga „Kamenčići”, koja djeluje pri Osnovnoj školi Kamen-Šine, i ove je godine uspješno sudjelovala na Županijskoj smotri učeničkih zadruga održanoj u Mall of Split. Na smotri je sudjelovalo ukupno 39 učeničkih zadruga iz cijele županije, a događanje je okupilo brojne učenike, mentore i posjetitelje te još jednom potvrdilo važnost očuvanja tradicije, kreativnosti i poduzetničkog duha među mladima.

Predstavnici zadruge, učenici Marta Vujević i Ante Janković, uz podršku mentorice Meri Juras, predstavili su svoju školu i ovogodišnji proizvod pod nazivom „Mlinsko kolo”. Riječ je o prvom pravom suveniru Antoničinog mlina, osmišljenom kao spoj tradicije, kulturne baštine i suvremenog kreativnog izraza.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Velik interes posjetitelja

Inspirirano bogatom poviješću Antoničinog mlina, „Mlinsko kolo” na originalan način čuva uspomenu na nekadašnji način života i tradiciju zavičaja. Kroz izradu suvenira učenici su pokazali kako se kulturna baština može približiti mladima i predstaviti na moderan, zanimljiv i edukativan način.

Štand Učeničke zadruge „Kamenčići” privukao je velik interes posjetitelja koji su prepoznali trud, kreativnost i autentičnost predstavljenog proizvoda. Predstavljajući proces izrade i ideju samoga suvenira, učenici su pokazali razvijene komunikacijske i poduzetničke vještine, ali i veliku predanost očuvanju kulturne baštine.

Sudjelovanjem na smotri Učenička zadruga „Kamenčići” još je jednom potvrdila kako znanje, kreativnost i zajedništvo mogu rezultirati vrijednim projektima koji povezuju mlade generacije s tradicijom i kulturnom baštinom te uspješno promoviraju vrijednosti škole i lokalne zajednice.