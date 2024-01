Veliki požar. Širi se gusti dim nad Sankt Peterburgom

Veliki požar zahvatio je u subotu skladište jednog od najvećih ruskih internetskih trgovaca u Sankt Peterburgu, priopćilo je Ministarstvo za izvanredne situacije navodeći da su vatrogasci uspjeli zaustaviti daljnje širenje požara.

Vlasnik skladišta Wildberries rekao je u priopćenju da je svo osoblje evakuirano. Također, nitko nije ozlijeđen, piše Reuters.

Za sada nema informacija o tome kako je požar, koji je zahvatio 70.000 četvornih metara i ocijenjen kao najozbiljniji, pete kategorije, izbio u predgrađu drugog ruskog grada, prenosi N1info.hr.

The whole south of St Petersburg is under unimaginable smoke from the fire on Wildberries warehouse. The fire has already spread on 50,000 square meters.

A few days before that, Russian law enforcers were doing raids on these warehouses, looking for migrants who are detaining… pic.twitter.com/BadDJddfhH

