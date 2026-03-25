Veliki požar kod Metkovića, sve službe i kanadar gase vatru

Veliki požar otvorenog prostora izbio je na području Metkovića, zbog čega su vatrogasci hitno intervenirali, a zvuk sirena i prolazak vozila pod rotacijom uznemirili su građane, javlja Metkovic.net.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Metković potvrdili su da je riječ o zahtjevnoj intervenciji na potezu Orepak – Vreštica. Vatrogasci su na teren izašli pod zvučnim i svjetlosnim signalima kako bi što prije stavili požar pod kontrolu i spriječili njegovo širenje.

Zahvaljujući brzoj i učinkovitoj reakciji, vatra je zaustavljena prije nego što je zahvatila obližnju šumu, čime je izbjegnuta veća šteta.

Ipak, intervencija još uvijek traje. Na području Orepak – Duvrat i dalje gori gusti tršćak, a vatrogasci nastavljaju s gašenjem i sanacijom terena kako bi spriječili ponovno razbuktavanje požara i u potpunosti ga ugasili.