Veliki povratak World Budo Campa: Split ponovno domaćin međunarodnog borilačkog spektakla

Nakon izuzetno uspješnog izdanja u 2025. godini, kada je World Budo Camp privukao stotine boraca i majstora iz cijeloga svijeta, grad pod Marjanom se i ove godine priprema za jedan od najvažnijih borilačkih događaja u regiji. Organizator, Hrvoje Znaor — bivši svjetski jujitsu prvak i dugogodišnji promotor borilačkih sportova — ponovno okuplja međunarodnu zajednicu borilačkih vještina u Splitu pod okriljem svog kluba JJK Uragan.

World Budo Camp 2026, koji će se održati od 5. do 7. lipnja u sportskoj dvorani na Visokoj, najavljen je kao trodnevni vrhunski sportsko-društveni događaj. Program obuhvaća intenzivne treninge, radionice i seminare pod vodstvom renomiranih instruktora iz različitih borilačkih disciplina — od ju-jitsua, grapplinga i MMA-a do kickboxinga i drugih borilačkih formi. U sklopu kampa tradicionalno se održava i Međunarodna Kuća slave borilačkih vještina, gdje se dodjeljuju prestižna priznanja borilačkim legendama i zaslužnim sportašima ali i istaknutim pojedincima i institucijama.

"Svake godine iznova svjedočimo kako borilački sport može povezati ljude iz različitih kultura i generacija"

Ovaj događaj već je izrastao iz lokalne manifestacije u pravi međunarodni brend — prošlogodišnje izdanje okupilo je više od 380 sudionika iz nekoliko desetaka država, a kroz kampove i prateće programe dosad je sudjelovalo više od 6000 sportaša iz preko 50 zemalja svijeta. Pokrovitelji su Grad Split, Ministarstvo turizma i sporta, TZ splitsko-dalmatinske županije i predsjednik Republike Hrvatske.

Osim što predstavlja sportski spektakl, World Budo Camp ima i snažnu društvenu notu. Organizatori i sudionici redovito se angažiraju u humanitarnim aktivnostima, posebno u podršci Udruzi Anđeli iz Splita koja skrbi o djeci s najtežim poteškoćama u razvoju. Slična društvena dimenzija kampa očekuje se i tijekom 2026. godine, čime događaj potvrđuje svoju ulogu ne samo kao sportske, nego i humanitarne platforme.

"Svake godine iznova svjedočimo kako borilački sport može povezati ljude iz različitih kultura i generacija, ali i potaknuti širu društvenu solidarnost", poručili su organizatori.

World Budo Camp 2026 tako se nameće kao veliko međunarodno okupljanje borilačkih entuzijasta u srcu Dalmacije — gdje sport, prijateljstvo i humanost idu ruku pod ruku.