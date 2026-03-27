Veliki poremećaji na Jadranu: Zbog nevremena stali trajekti i katamarani

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je do velikih poremećaja u pomorskom prometu diljem Jadrana, izvijestio je HAK.

U prekidu je više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija. Među trajektnim linijama ne prometuju Prizna–Žigljen, Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ te Vis–Split. Također su obustavljene brojne katamaranske linije, uključujući Zadar–Sali–Zaglav–Iž (Bršanj), Olib–Silba–Premuda–Zadar, Pula–Zadar–Pula, Mali Lošinj–Cres–Rijeka, Novalja–Rab–Rijeka, kao i Split–Stari Grad te Ubli–Vela Luka–Hvar–Split.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U prekidu su i brodske linije Zadar–Preko, Zadar–Sali–Zaglav–Zadar, Mali Lošinj–Vele Srakane–Unije–Susak te Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ.

Uz obustave, zabilježene su i brojne izmjene u redu plovidbe. Brzobrodska linija 505 Vodice–Šepurine–Zlarin–Šibenik jutros ne prometuje u 4:35 iz Vodica, već će linija biti uspostavljena u 5:50 s polaskom iz Šibenika.

Trajekt na liniji 604 u petak, 27. ožujka, nastavlja plovidbu prema Splitu u 6:15 prema redu, ali bez jutarnjeg polaska u 4:30 iz luke Ubli. Dan kasnije, 28. ožujka, trajekt iz Splita za Vis isplovit će u 11:30 umjesto u 11:00 sati, dok će istoga dana trajekt iz Sobra za Prapratno polaziti u 16:00 umjesto u 15:00 sati.

Dodatno, trajekt na liniji Split–Vela Luka–Ubli nedjeljom i blagdanom mijenja satnicu, pa će iz Ublija polaziti u 12:00 umjesto u 13:00 sati, dok će iz Splita isplovljavati u 17:00 umjesto u 18:00 sati.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere aktualne informacije o plovidbenom redu zbog mogućih daljnjih promjena uzrokovanih vremenskim prilikama.