Veliki policijski udar na dilere u Imotskome i Kaštelima: Zaplijenjeni kokain i marihuana, dvije osobe kazneno prijavljene

Kazneno su prijavljene dvije sobe, a oduzet je kokain i marihuana

Na imotskom i kaštelanskom području policijski službenici proveli su dva odvojena kriminalistička istraživanja usmjerena na suzbijanje zlouporabe droga i sprječavanje daljnje ulične preprodaje, u kojima su kazneno prijavljene dvije sobe, a oduzet je kokain i marihuana. 

Na imotskom području provedeno je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom. Obavljenom pretragom pronađeno je i oduzeto 125,7 grama droge kokain te tri vage za precizno mjerenje. Po dovršenom istraživanju, 30-godišnjak   je kazneno prijavljen zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te je predan pritvorskom nadzorniku.

Na kaštelanskom području, obavljenom pretragom doma koje koristi 40-godišnjak  pronađeno je  i  oduzeto 347,1 gram droge marihuane te je protiv njega  je podnesena kaznena prijava redovnim putem.

