Veliki medicinski skup u Splitu: Raspravljalo se o sve većem problemu u trudnoći

Hrvatski liječnički zbor – podružnica Split, u suradnji s Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Klinički bolnički centar Split, Katedrom za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Splitu te Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, po prvi su put u Hrvatskoj organizirali međunarodni tečaj trajne medicinske edukacije prve kategorije. Tečaj je bio posvećen dvjema iznimno važnim temama – placenta accreta spectrum (PAS) i višeplodnim trudnoćama, s posebnim naglaskom na najnovija saznanja i aktualne stručne dileme.

Iako je riječ o prvom takvom međunarodnom programu ove vrste u Hrvatskoj, ujedno je to i treći tečaj u Splitu posvećen suvremenim izazovima u perinatologiji, nakon ranije održanih edukacija na teme „NIPT“ i „Prijevremeni porođaj“.

Na Fakultetu zdravstvenih znanosti okupilo se ukupno 120 sudionika – specijalista i specijalizanata ginekologije iz bolničkog sustava, kao i liječnika iz primarne zdravstvene zaštite te privatnih poliklinika. Uz domaće stručnjake iz područja perinatologije, endokrinologije, operativne ginekologije i patologije, predavanja su održali i ugledni međunarodni stručnjaci, među kojima su Vedran Stefanović, Thorsten Braun, Olivier Morel i Pavel Calda. Time je tečaj dobio snažnu međunarodnu dimenziju i dodatno potvrdio visoku razinu stručne izvrsnosti.

Voditelj tečaja, Zdeslav Benzon, istaknuo je kako placenta accreta spectrum predstavlja sve veći izazov u Hrvatskoj i svijetu, prvenstveno zbog porasta broja carskih rezova i drugih invazivnih zahvata na maternici.

„Sudionici su imali jedinstvenu priliku upoznati se s najnovijim spoznajama u dijagnostici i kirurškom liječenju PAS-a, koje su predstavili vodeći domaći i svjetski stručnjaci. Uz to, predstavljene su i najnovije smjernice u području višeplodnih trudnoća, s posebnim naglaskom na monokorijalne blizanačke trudnoće i njihove specifičnosti“, naglasio je Benzon.