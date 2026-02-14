Veliki koncerti Spli'skog krnjevala: Nedjelja uz Giuliana i Jasnu Zlokić, utorak uz Vojka V

Glazbeni program Spli’skog krnjevala ove godine donosi spoj domaće zabavne scene i suvremenog urbanog zvuka, a središnja pozornica na Prokurativama u nedjelju i na Pokladni utorak ugostit će tri dobro poznata glazbena imena. Giuliano i Diktatori, Jasna Zlokić i Vojko V uveseljavat će maškarane Splićane i njihove goste.

Nedjeljna Fešta o’ maski završava koncertima na Prokurativama. U 17 sati publiku očekuje nastup Giuliana i Diktatora, koji će donijeti energičan presjek svojih najvećih hitova, a u 19 sati zabava se nastavlja koncertom Jasne Zlokić, jedne od najprepoznatljivijih izvođačica domaće zabavne glazbe, čije pjesme već desetljećima okupljaju publiku svih generacija.

Pokladni utorak na Prokurativama donosi raznovrstan program već od poslijepodneva, a glazbeni vrhunac večeri je koncert Vojka V, koji započinje nešto iza 21 sat. Jedan od najistaknutijih predstavnika domaće hip-hop scene donosi na krnjevalsku pozornicu snažnu energiju i prepoznatljiv autorski stil.

Uz glavne koncerte na Prokurativama, glazba će se širiti i drugim dijelovima grada. Na Voćnom trgu održava se 'Party powered by UC' uz nastupe Malika (Cruise), Alena & Joke, Iris, Mire i DJ Jocka, uz vizualnu podršku VJ Foxa. Na Peškariji nastupaju Duple i Sola, Obrov je rezerviran za Pidžama Party uz Banana Zvuk, dok se Ispod ure održava Open Mic program uz DJ setove.

Cijeli program ovogodišnjeg Spli'skog krnjevala možete pogledati OVDJE.