Velike novosti: Dječje selo Promajna postaje prošireni dio Biokovke, u Splitu uskoro otvaranje Centra za rehabilitaciju mladih

U posjetu Splitu bio je potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, a u fokusu razgovora s predstavnicima Splitsko-dalmatinska županija bile su razvojne teme od strateškog značaja. Nakon sastanka održana je konferencija za medije u Žrnovnici na kojoj su predstavljeni konkretni planovi.

Naglašeno je da su teme od posebnog interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju bile usmjerene na demografsku revitalizaciju, infrastrukturni razvoj i jačanje zdravstvenih kapaciteta.

Fokus na priuštivo stanovanje i razvoj zaleđa

Prva tema održanog sastanka odnosila se na priuštivo stanovanje, ali s posebnim naglaskom na Dalmatinskoj zagori. Detalje je otkrio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

„Prije svega ću se osvrnuti na priuštivo stanovanje, ali u jednom drugom vidu, u vidu obiteljskih kuća u Dalmatinskoj zagori. Prezentirali smo aktivnosti i projekte koje već do sada radimo i do kud smo s njima došli“, poručeno je na konferenciji.

Cilj je, kako je istaknuto, oživjeti zaleđe u kontekstu budućeg projekta tunel kroz Kozjak i boljeg prometnog povezivanja. Dok bi se gradovi, uključujući Split, fokusirali na višestambenu gradnju, Županija bi poticala izgradnju obiteljskih kuća.

Posebno je istaknuta lokacija u Vučevica, odnosno u Vučevici, koja je već definirana prostornim planom.

„Na nama je da sada radimo na izgradnji infrastrukture, ali i parcelaciji zemljišta kako bi te obiteljske objekte, za koje su zainteresirani, nadamo se, naši građani.“

Županija već provodi projekt "To je tvoj dom", u sklopu kojeg su, kako je naglašeno, dosad zbrinute 464 obitelji.

„Uspjeli smo 464 obitelji vratiti u Dalmatinsku zagoru na njihova ognjišta. Bilo je tu ljudi iz Zagreba, Osijeka, povratnika iz Njemačke koji su iskoristili pogodnosti koje smo ponudili.“

Dječje selo Promajna i jačanje zdravstveni turizam

Druga ključna tema bila je budućnost lokacije Dječje selo Promajna, odnosno Dječje selo Promajna.

Istaknuto je da je prostornim planom definiran turistički i zdravstveni smjer razvoja te da je cilj jačanje segmenta zdravstveni turizam.

„Nama je cilj da u suradnji s Biokovkom proširimo obveze i aktivnosti, to smo danas iznijeli potpredsjedniku Vlade i službama.“

Plan je da se u narednih mjesec dana u Zagrebu definira model prema kojem bi Promajna postala prošireni dio Biokovka, odnosno Biokovke, smještene u Makarska.

„Dječje selo Promajna treba postati prošireni dio Biokovke u Makarskoj jer mislimo da u tom segmentu imamo sve više potreba.“

Novi sadržaji u Ruđera Boškovića

U sklopu posjeta obiđeni su i prostori u Ulica Ruđera Boškovića, odnosno u Ruđera Boškovića, koje je Ministarstvo dodijelilo Županiji.

„Zahvaljujući g. Bačiću smo 4000 kvadrata u Ruđerovoj, u elitnom dijelu Splita, stavili u funkciju.“

U tim prostorima danas djeluje Digitalna Dalmacija, odnosno Digitalna Dalmacija, koja se prostire na 1500 kvadrata.

„Vjerujem da ste upoznati s radom Digitalne Dalmacije gdje danas funkcioniraju start-upovi za mlade ljude koji završe fakultet.“

Također, ondje je smješten i Centar izvrsnosti, odnosno Centar izvrsnosti, za koji je istaknuto da je jedinstven na nacionalnoj razini. U prostoru djeluje i Dom zdravlja.

Uskoro Centar za rehabilitaciju mladih

Najavljeno je i skoro otvaranje Centar za rehabilitaciju mladih, koji bi prema najavama trebao biti u funkciji kroz tri do četiri mjeseca.

„Imamo obećanje da će kroz 3–4 mjeseca biti u funkciji Centar za rehabilitaciju mladih, naše ustanove koja danas radi na više lokacija u Splitu.“

Naglašena je rastuća potreba za uslugama vezanima uz mentalno zdravlje, logopediju i druge oblike stručne podrške djeci.

Projekt je dodatno osnažen dodjelom prostora od strane Ministarstva, ukupne površine 786 metara kvadratnih.

Zaključno je poručeno da se nastavlja intenzivan rad na razvojnim projektima te da je suradnja s državnom razinom ključna za realizaciju planiranih investicija i dugoročni razvoj županije.