Velike gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima, kod sv. Roka kolona duga 4 km

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, stoji na stranicama HAK-a.

A1 Zagreb – Ploče – Karamatići

Kolone i povremeni zastoji između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 te između tunela Čelinka i mosta Maslenica u smjeru juga.

U smjeru Zagreba kolone su između čvora Ogulin i odmorišta Vukova Gorica te između čvorova Benkovac i Rovanjska.

Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 4 km zbog preventivnog zatvaranja tunela.

Između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 prema Zagrebu kolona se proteže oko 10 km.

Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km.

Krčki most (DC102)

Prema otoku kolona se proteže od Križišća, a prema kopnu od Njivica.

Državna cesta DC1

Kod Udbine se vozi usporeno zbog radova i privremene regulacije prometa.

Jadranska magistrala (DC8)

Kolone i zastoji između Posedarja i Maslenice u smjeru sjevera te između Baške Vode i Makarske u smjeru juga.