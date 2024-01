VELIKA ZAVRŠNICA TURNIRA U TRILJU Na parket će istrčati četiri brata Bartulić

Malonogometni turnir u Trilju došao je do svoga kraja. Večeras se igra završnica turnira, a sve počinje u 18.15 sati dvobojem za pobjednika dječjeg turnira. Sastaju se No name i NK Čaporice.

Za treće mjesto seniorskog turnira borit će se MNK Makako i Građevinski materijal zaobilaznice, dok se u veteranskom finalu sastaju AS Ikljaš i Kidan žile.

Na kraju nas očekuje veliko finale gdje će snage odmjeriti Praonica rublja intimela i Transport Bandov&Brzi CB mendula.

Ono što je najzanimljivije jest podatak da će na parket dvorane u Trilju večeras istrčati četiri brata Bartulić.

"Život piše čudne priče, a neke od njih su nevjerojatne. Tako će večeras na parket dvorane istrčati čak četiri brata Bartulić. Ivan i Luka u finalu veteranskog za ekipu Kidan žile, a Josip i Jure u finalu seniorskog za ekipu Praonica rublja Intimela.

Fotografija je nastala na Josipovom šesnaestom rođendanu, a upravo on danas slavi svoj 23. rođendan.

Čestitke i svaka vam čast", objavljeno je na Facebooku.