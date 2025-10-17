Velika zapljena u Kaštelima i Splitu: Pronađeno streljivo, speed i kokain, prijavljena dvojica muškaraca

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, te je protiv njega podnesena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Naime, temeljem sudskog naloga obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje koristi na kaštelanskom području, te je pronađeno i oduzeto 28,7 grama droge amfetamin (speed) i digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge te 63 komada streljiva.

Nadalje, policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem od kojega je na splitskom području oduzeto 27,9 grama droge kokain, te je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.