Velika zapljena u Kaštelima i Splitu: Pronađeno streljivo, speed i kokain, prijavljena dvojica muškaraca

'Pali' dileri

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i  Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, te je protiv njega podnesena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. 

Naime, temeljem sudskog naloga obavljena  je pretraga doma i drugih prostorija koje koristi  na kaštelanskom području, te je pronađeno i oduzeto 28,7 grama droge amfetamin (speed) i  digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge te 63 komada streljiva.

Nadalje, policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem  od kojega je  na splitskom području oduzeto 27,9 grama droge kokain, te je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

