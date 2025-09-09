Velika zapljena u Imotskom: Plantaža marihuane otkrivena u dvorištu kuće

Policijski službenici postaje granične policije Imotski realizirali su još jedno kriminalističko istraživanje vezano uz neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Policijski službenici su zbog sumnje da na području Zmijavaca muškarac uzgaja marihuanu jučer, 8. rujna 2025.godine na terenu uhitili 50-godišnjaka za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je uzgojio plantažu marihuane.

Policijski službenici su na tom području pronašli i oduzeli 16 stabljika marihuane. Na mjestu događaja je obavljen očevid, a kriminalističko istraživanja nastavilo se i dalje.

Temeljem naredbe suda obavljena je pretraga kuće koju muškarac koristi i prostoru unutarnjeg dvorišta pronađena je još jedna plantaža na kojoj je posadio 29 stabljika marihuane. Također, tijekom pretrage pronađeno je i oduzeto još kilogram i 248 grama marihuane. Pronađena je i oduzeta i digitalna vaga za precizno mjere koja je korištena za vaganje droge namijenjene daljnjoj preprodaji.

Ukupno je tijekom kriminalističkog istraživanja pronađeno 45 stabljika marihuane te kilogram i 248 grama marihuane.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama radi čega će protiv njega biti podnesena kaznena prijava i danas tijekom dana će 50-godišnjak biti predan pritvorskom nadzorniku.