VELIKA VIJEST ZA KLIŠANE Otpad će se uskoro drugačije zbrinjavati. Karepovac na izdisaju, a Lećevica...

Načelnik Klisa Jakov Vetma pozvao je Božu Lasića, načelnika Konavala te dožupana Stipu Čogelju kako bi raspravili svim temama koje ih tište. Vetma ističe da se jedna od važnijih tema tiče otpada.

"Nedavnim sastankom u Splitu s ministricom Vučković odlučili smo krenuti u jednom drugom smjeru o čemu će uskoro biti upoznati svi naši stanovnici. U ovoj situaciji kada imamo s jedne strane Karepovac koji se uskoro zatvara, a s druge strane Lećevicu koja se uskoro otvara, taj uskoro moramo prebroditi na način da stanovnici bolje upravljaju svojim otpadom, da mi kao jedinica lokalne samouprave bolje upravljamo preuzetim otpadom i da u konačnici imamo čišći općinu Klis", poručio je Vetma.

Božo Lasić, načelnik Konavala je istaknuo kako mu je izuzetno drago da je došao na Klis.

"Skrb o otpadu će idućem desetljeću biti od veliko značaja, radujem se da smo zajedno podijelili probleme, napravili jednu vrstu psihoterapije, ali nadam se da smo pokrenuli inicijativu kako bi se to pred nadležnim ministarstvima riješilo što nas najviše muči", kazao je.

Dožupan Čogelja se pohvalio izvrsnom suradnjom Splitsko-dalmatinske županije i općine Klis.

"Osim infrastrukturne suradnje izgradnje tunela Kozjak, razvoj centra za hitne službe, vrtiće, škole koje razvijamo na području općine Klis, danas smo se ovdje našli da podupremo zajednicu. Raspravljali smo o nizu tema koje su bitne za Sd županiju i Hrvatsku. Svjesni smo izazova koji nas očekuju i mislim da ih zajedno možemo riješiti. Veselimo se budućim uspjesima", poručio je Čogelja.