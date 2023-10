VELIKA VIJEST ZA HRGOVIĆA IBF će oduzeti pojas pobjedniku između Usyka i Furyja, a protivnik bi mu mogao biti Joshua!

Fanovi boksa su konačno dobili ono što žele, a to je dakako meč za ujedinjenje pojaseva u teškoj kategoriji između Tysona Furyja i Oleksandera Usyka. Ugovor je potpisan, boksači su se dogovorili oko uvjeta, tako da nam ne preostaje ništa drugo nego čekati i tu potvrdu službenog datuma.

Neki dan je došla vijest kako su postigli dogovor u kojoj klauzula o revanšu ide u oba smjera, što bi značilo da ćemo revanš gledati neovisno o pobjedniku. Ne ide to u prilog našem Filipu Hrgoviću koji je trenutno obavezni izazivač prema IBF-u, tako da su on i njegov tim najavili pravne akcije po tom pitanju, javlja Fightsite.

Izgleda da su navedene radnje ipak urodile plodom jer je IBF upravo izašao s velikom viješću za našega teškaša. Michael Benson je na svom Twitter profilu podijelio vijest u kojoj stoji sljedeće:

‼️ The IBF have now sent a letter to both Tyson Fury and Oleksandr Usyk's camps confirming that the winner of their undisputed heavyweight world title fight will be ordered to defend vs IBF mandatory challenger Filip Hrgovic next, no exceptions allowed. If Fury and Usyk rematch…

