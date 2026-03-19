Velika vijest za građane: Porezna poništava pogrešna rješenja i automatski vraća novac

Porezna uprava je izvijestila da će svi prigovori građana na rješenja o porezu na nekretnine biti obrađeni unutar dva mjeseca. Od sljedećeg tjedna započet će poništavanje rješenja za one građane za koje je utvrđeno da nisu obveznici plaćanja poreza, dok će onima koji su već platili iznos biti izvršen automatski povrat novca.

„Tijekom redovne obrade i razmjene podataka o nekretninama uočeni su slučajevi u kojima podaci o obveznicima zahtijevaju dodatnu provjeru i usklađivanje“, stoji u priopćenju Porezne uprave objavljenom u četvrtak.

Građani koji su podnijeli ili namjeravaju podnijeti prigovor mogu računati da će svi prigovori biti riješeni u roku od dva mjeseca. Porezna uprava napominje da do završetka provjere i eventualnog poništenja rješenja neće biti posljedica u vidu kamata ili prisilne naplate.

Od sljedećeg tjedna započet će postupak poništavanja rješenja za obveznike koji nisu dužni plaćati porez. O tome će građani biti obaviješteni putem sustava ePorezna ili preporučenom poštom na adresu poreznog obveznika.

U slučajevima kada je uplata već izvršena, povrat sredstava bit će realiziran automatski, bez potrebe za dodatnim zahtjevima.

Podsjetimo, nedavno su neki građani zaprimili rješenja o porezu na nekretnine za 2025. godinu za svoje prebivalište i nekretnine u kojima stvarno stanuju. Porezna uprava je ranije istaknula da može doći do neslaganja podataka između službenih evidencija, što je dovelo do izdavanja rješenja za nekretnine koje ne podliježu plaćanju poreza.

Zbog mogućih grešaka pri masovnoj obradi podataka, Porezna uprava je 23. veljače 2026. građane uputila da se u slučaju sumnje na pogrešno rješenje obrate svojoj nadležnoj ispostavi radi provjere i eventualnog pokretanja žalbenog postupka.