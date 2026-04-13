Velika vatrena buktinja u Dalmaciji. Požar kod Kule Norinske buknuo i u večernjim satima: Vatrogasci se borili s vatrenom linijom uz cestu

Požar koji je u ponedjeljak planuo na području Kule Norinske, u dolini Neretve, zahvatio je nisko raslinje, trsku i suhu vegetaciju na otvorenom prostoru. Na intervenciji su, prema ranijim informacijama, sudjelovali DVD Kula Norinska i JVP Metković, čiji su vatrogasci bili na terenu u Orepku.

Fotografije snimljene oko 22 sata pokazuju da je vatra i dalje bila vrlo aktivna, uz visoke plamene jezike, gust dim i raznošenje iskri nošeno vjetrom. Na prizorima s terena vidi se kako vatrogasci s prometnice pokušavaju zaustaviti širenje požara prema obraslom i teško pristupačnom terenu.

Ranije objavljene informacije govorile su da se požarna linija protezala duž većeg dijela terena te da se dim nadvio nad širim područjem, stvarajući dramatične prizore u dolini Neretve.

Večernje fotografije dodatno potvrđuju zahtjevnost intervencije, u kojoj su se vatrogasci i nakon 22 sata borili s otvorenim plamenom na terenu uz cestu i močvarno raslinje.

