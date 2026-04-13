FOTO Požar planuo u Dalmaciji. Dva vatrogasna društva su na terenu

Požar je danas poslijepodne planuo na području Kule Norinske, u dolini Neretve, a prema fotografijama vatra je zahvatila nisko raslinje, trsku i suhu vegetaciju na otvorenom prostoru. Gusti dim nadvio se nad cijelim područjem, dok su se plameni jezici širili uz rubove močvarnog i obraslog terena, nošeni vjetrom i suhim uvjetima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na fotografijama je vidljivo kako se požarna linija proteže duž većeg dijela terena, a dim se uzdiže prema obližnjim padinama, stvarajući dramatične prizore iz doline Neretve.

Na intervenciji gašenja, zajedno s DVD-om Kula Norinska, sudjelovao je i JVP Metković, koji je objavio fotografije s požarišta u Orepku.