Velika tuga u malom hvarskom mjestu: U požaru dimne kuhinje poginuo 76-godišnji muškarac, mještani se opraštaju porukama sućuti

Tragičan događaj potresao je u ponedjeljak prijepodne mještane Poljica na otoku Hvaru, nakon što je u požaru koji je izbio u dimnoj kuhinji pored obiteljske kuće život izgubio 76-godišnji muškarac.

Kako je ranije objavila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, oko 11 sati zaprimljena je dojava o požaru u pomoćnom objektu uz obiteljsku kuću, pri čemu je postojala sumnja da se u prostoriji nalazi jedna osoba. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe.

Nakon što su vatrogasci ugasili požar, u unutrašnjosti dimne kuhinje pronađeno je beživotno tijelo. Policija je potom potvrdila da je riječ o 76-godišnjem muškarcu.

“Utvrđeno je da se radi o 76-godišnjem muškarcu. Tijelo preminulog bit će prevezeno u splitsku bolnicu radi obavljanja obdukcije”, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Na mjestu događaja proveden je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do izbijanja požara i smrti muškarca.

Mještani se opraštaju na društvenim mrežama

Tragedija je snažno odjeknula u maloj otočnoj zajednici. Na Facebook stranici mjesta Poljica već je objavljena fotografija stradalog muškarca, a ispod objave nižu se deseci poruka sućuti i oproštaja.

“Počivao u miru Božjem, sućut obitelji”, “Tužno… iskrena sućut”, “Bog mu dao pokoj duši”, “Anđeli neka ga čuvaju”, samo su neke od poruka koje su mještani ostavili, izražavajući tugu i suosjećanje s obitelji preminulog.

Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem, a više informacija o uzroku požara bit će poznato nakon obdukcije i dovršetka očevida.