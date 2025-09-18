VELIKA TRAGEDIJA Preminuo pješak kojeg je udario automobil

Jutros oko 7:50 sati na državnoj cesti D-8 u mjestu Medići dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobno vozilo oborilo pješaka. Ozlijeđeni pješak prevezen je u splitsku bolnicu, no unatoč pruženoj medicinskoj pomoći, nažalost je preminuo.
Promet se na mjestu nesreće odvija otežano. Vozila se propuštaju naizmjenično jednom prometnom trakom, a regulaciju vrše policijski službenici.
Prometna nesreća u Medićima: Automobil oborio pješaka, promet usporen
O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, a policija provodi očevid.
