VELIKA REPORTAŽA SA ŽNJANA Zatvorene ceste zagorčale život stanarima i šetačima: "Na prašinu smo naviknuli. Ni pješaci ne mogu proći. Stranci se ovdje stalno gube"

Gradilište ili elitno mjesto za stanovanje par stotina metara od gradskih plaža i mora? Upravo smo to pitanje postavili nakon što smo, poput mnogih Splićanki i Splićana i pokojeg turista na koje smo naišli, obišli Žnjan ovog vikenda.

Nakon rotora na križanju Velebitske ulice, Put Radoševca i Put Žnjana automobilom se ne može proći Velebitskom do platoa jer je postavljen prometni znak koji upozorava da cestom mogu proći samo vozila gradilišta i stanari. Međutim, osim znaka, nitko ne nadgleda tko zaista prolazi cestom. Mi smo prošli i fotografirali vozila parkirana dijelom na kolniku i pločniku. Stanari koji imaju garažu, poput Jadranke, kažu nam kako nemaju tih problema dok se ostali moraju snaći kako god znaju i umiju. Prema viđenom, ulica je teško prohodna, a dva se vozila ne mogu mimoići. Vozila su, silom prilika, čak parkirana pored prometnog znaka za zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.

"Na prašinu smo navikli"

- Svaki dan rade od 7 do 19, 19 i 15. Buku čujemo, a na prašinu smo naviknuti jer živimo na Žnjanu. Ni pješaci ne mogu proći. Stranci se ovdje stalno gube. Nedavno je bilo vozilo Hitne pomoći, jedva su uspjeli doći do unesrećene osobe – opisala nam je Jadranka.

Radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje oborinskih voda na križanju Velebitske ulice i Šetališta Ivana Pavla Drugog počeli su sedmog lipnja 2023. Događaj koji je opisala Jadranka s vozilom hitne pomoći nije prvi takav od početka radova. Već ovog ljeta vozač hitne pomoći nije znao put do plaže na Žnjanskom platou te je zahvaljujući pomoći kupača uspio doći do osobe.

Do platoa svi drugi vozači mogu doći ulicom Put Žnjana. Cesta je asfaltirana, ali nije dovoljno široka da bi se mimoišli automobili. Na makadamskom putu pored Šetališta Ivana Pavla Drugog par stotinjak metara od hotela Amphora privremeno je okretište autobusne linije broj 15. Tako je posljednjih mjesec dana i ostat će nekoliko mjeseci, kaže nam vozač. Na okretištu je kemijski WC i prometna signalizacija.

Ni rampe ni WC-a

Nastavljamo prema plaži za invalide. Zbog radova više nemaju prilaz plaži, govore nam kupači, već dolaze prilazom kod Ronilačkog kluba. Vode na tuševima opet ima nakon što je prije par tjedana nije bilo, ali zato više nema rampe za spuštanje osoba u more. Kao ni kemijskih WC-ova ni spasioca. Rampu i WC-ove su otklonili prvog listopada zbog završetka sezone, kažu nam kupači.

- Što će onda osobe koje su koristile rampu? – pitali smo. - Neka stoje kući – odgovorio nam je jedan kupač.

Kupači nam govore kako su kemijski WC-ovi maknuti zbog mirisa, a na mjestu gdje su bili postavljeni sada je opet šljunak i zelenilo.

Do plaže za osobe s invaliditetom se može doći, ali do ostalih plaža ne bi smjeli vozilom. Na križanju Šetališta i Velebitske, pored trgovine Tommy i nekadašnje autobusne stanice linije broj 15, su radovi i ograda zbog kojih se ne može dalje proći vozilom. Da bi se došlo do drugih plaža kod hotela Amphora otvoren je improviziran makadamski put, ali samo za vozila gradilišta. Kod hotela Amphora radovi su na uklanjanju poslovne građevine od drugog mjeseca. Međutim, baš kao i u Velebitskoj ulici, nitko ne nadzire prometovanje zbog čega smo na gradilištu na platou fotografirali parkirana vozila i automobile koji su se tuda vozili.

Rampa pred ulaz na pješačku zonu na plaži Trstenik je podignuta, što je već bio slučaj ovog ljeta. Iako od šetališta vozila ne bi smjela dolaziti, fotografirali smo vozača motocikla koji je iskoristio prigodu i parkirao se na pješačkoj zoni. Biciklist s kojim smo razgovarali nam je rekao da je rampa podignuta posljednjih par tjedana, ali nije vidio niti jedno vozilo. Na plaži na Žnjanu pored plaže Trstenik prošli smo pored nekoliko parkiranih automobila. Prometni znakovi i “bubamare” – kamena prometna signalizacija bačena po strani. Vode u tuševima ima.

Podsjetimo, početkom mjeseca je objavljeno da su za izvođača radova uređenja platoa Žnjan u Splitu stigle su ukupno tri ponude, a sve su veće od procijenjenih 35 milijuna eura za radove, što je bila prethodna Puljkova procjena.

Ponude znatno skuplje od Puljkovih procjena

Iz tvrtke Žnjan d.o.o. objavili su da su se javila tri ponuditelja i to Zajednica ponuditelja iz Splita Lavčević d.d. i Lavčević inženjering d.o.o. (45,5 milijuna eura); Kamgrad Zagreb (58,3 milijuna eura) i zajednica ponuditelja 'Texo Molior' i 'Impressa Costruzioni Mentucci Aldo' (65 milijuna eura).

Najkasnije početkom studenogtvrtka Žnjan i Grad Split izjasnit će se prihvaćaju li neku od tri pristigle ponude za izvođača radova uređenja Žnjanskog platoa.

Puljak je isticao da bi se uređenje Žnjana financiralo 40 posto bespovratnim sredstvima Europske unije kroz ITU mehanizam, a 60 posto iz kredita Europske investicijske banke.