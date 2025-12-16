Velika promjena u zdravstvu: Ovo će biti iznimno važno za muškarce

Od iduće godine kreće Nacionalni program za rano otkrivanje raka prostate. Ove se godine provodio pilot-projekt, liječnici su potvrdili da pravovremena dijagnoza znatno povećava izglede za preživljavanje i olakšava tijek liječenja. Rak prostate najčešći je zloćudni tumor među muškarcima u Hrvatskoj.

Podršku oboljelima pruža Hrvatsko društvo bolesnika s rakom prostate! Ove godine slave 10 obljetnicu djelovanja. Evo što su u centru za prostatu rekli o novom, nacionalnom programu.

“Možemo reći da smo jako zadovoljni sa tim rezultatima obzirom da smo postigli ciljani broj muškaraca. Da se pokazalo da nema opstrukcija i nekih slijepih puteva u samom zdravstvenom sustavu : da smo svim bolesnicima ponudili podizanje zdravstvenog standarda kroz dobru dijagnostiku i kasnije odluku o liječenju. Na temelju tih rezultata sad su u tijeku konzultacije sa ministarstvom zdravlja i HZZO-om da se pređe na nacionalni program kako bi se pozivali na nacionalnoj razini muškarci u toj dobi od 55 do 69 godina”, rekao je doc. dr. zn. Tomislav Kuliš, Centar za prostatu, klinika za urologiju KBC Zagreb, piše Dnevnik.hr.