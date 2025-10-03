Velika prijevara u Splitu: Dvojac optužen za gospodarski kriminal i zlouporabu povjerenja

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvije osobe 39-godišnjakinjom i 55-godišnjakom, oboje hrvatski državljani zbog počinjenja kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 39-godišnjakinja počinili kaznena djela zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i prijevara, a 55-godišnjak kaznena djela zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju i poticanje na kazneno djelom prijevara, sve na štetu trgovačkog društva i obrta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 39-godišnjakinja u svojstvu prokurista-odgovorne osobe trgovačkih društava, a na poticaj 55-godišnjaka, bez znanja odgovorne osobe trgovačkog društva, omogućila njemu i sebi stjecanje imovine na povlašteni način, odnosno pribavila nepripadnu imovinsku korist i povrijedila dužnost zaštite imovine interesa društva, a 39-godišnjakinja je u nekoliko navrata sebi isplatila pozajmice, platila s računa određenu robu koja nije kupljena za trgovačko društvo, u dva slučaja zaključila ugovor o korištenju mobilnih uređaja i zaštite ekrana, omogućila sebi stjecanje vozila na povlašteni način kojeg je kasnije predala trećoj osobi.

Također, 39-godišnjakinja je lažnim prikazivanjem činjenica s ciljem da sebi i 55-godišnjaku pribavi materijalnu korist, navela treću osobu da prebaci vlasništvo nad obrtom i cjelokupnu imovinu obrta na nju, a nakon toga poduzela potrebne pravne radnje da vlasnik obrta postane 55-godišnjak koji je upravljao imovinom obrta iako je vlasništvo bilo fiktivno prebačeno na treću osobu.

Protiv 39-godišnjakinje i 55-godišnjaka će nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu biti podnesena kaznena prijava, a s obzirom na to da je 55-godišnjak policijski službenik protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak uz udaljenje iz službe.