Velika policijska akcija u BiH. Hvataju Pantere

Na zahtjev Tužiteljstva Kantona Sarajevo jutros je započela akcija uhićenja i pretresa u više kantona, a meta su pripadnici neformalne grupe Panter. Kako doznaje Klix.ba, akcija je u tijeku na desetak lokacija u Federaciji BiH, a razlog uhićenja je kazneno djelo iznude.

U akciji sudjeluje Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo uz podršku Federalne uprave policije i Državne agencije za istrage i zaštitu.

Panteri su nedavno dospjeli u središte pozornosti javnosti nakon fizičkog napada na njih na Ilidži, a povod napada navodno je bila kompromitirajuća videosnimka u kojoj sudjeluje, kako je navedeno, poznata osoba bliska političkim krugovima. Nakon toga uhićeno je pet osoba koje su izvele napad, ali i jedan član grupe Panter, koji je sada ponovno u fokusu akcije.

Ova grupa oformljena je neformalno, a članovi se u javnosti predstavljaju kao borci protiv pedofilije. Oni dogovaraju sastanke s osobama za koje sumnjaju da su pedofili, snimaju ih, zlostavljaju i objavljuju to na društvenim mrežama. No istragom je utvrđeno da bi u njihovim aktivnostima moglo biti i elemenata iznude.

Članovi grupe odbijali su svaku raniju suradnju s policijskim i istražnim organima vezano uz njihove tvrdnje o pedofiliji. Zbog toga su pretresi usmjereni i na pronalaženje kompromitirajuće videosnimke na kojoj je navodno direktor jednog od javnih poduzeća, a s ciljem utvrđivanja postojanja kaznenog djela o kojem su Panteri govorili.

Detalji akcije: Sudjeluje i OSA, osumnjičeni za niz kaznenih djela

Kako je priopćeno iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo, po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužiteljica, istražitelji i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u suradnji s FUP-om, SIPA-om te MUP-ovima USK i HNK rano jutros započeli su realizaciju akcije kodnog naziva "Kavez". "U tijeku su pretresi na sedam lokacija na području Kantona Sarajevo, HNK i USK. Očekuje se privođenje više članova Udruge Panter", priopćeno je iz Tužiteljstva KS.

Kako se dodaje, oni se sumnjiče da su zajedničkim djelovanjem počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja, neovlaštenog snimanja, ucjene, ugrožavanja sigurnosti i narušavanja nepovredivosti doma. "Istodobno, istražitelji policijskih agencija tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimki počinjenih na štetu djece. Akcija koja je u tijeku provodi se uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH", zaključuje se u priopćenju.

U centar pažnje došli nakon prebijanja Haseta Tirića, za kojeg tvrde da je pedofil

Velik interes javnosti pojavio se posljednjih dana nakon informacije o premlaćivanju direktora jednog sarajevskog poduzeća. Ranije je portal Avaz prenio videoporuku Ahmeda Džinovića, vođe Pantera, u kojoj je naveo da je Hase Tirić direktor kojeg su navodno uhvatili u pedofiliji.

Tučnjava se dogodila na Ilidži 31. kolovoza ove godine, kada su policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo uhitili šest osoba povezanih s tim incidentom. Član organizacije Panter Semir Sultanović, koji je nedavno bio uhićen, pušten je na slobodu. Za sada nije poznato je li jutros ponovno uhićen.

Nakon sukoba na Ilidži uhićeno je šest osoba - Sulejman Dupovac, Adnan Memišević, Senad Polić, Jasmin Ramović i Tarik Hadžimelić zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, te Sultanović zbog ometanja policije u službenom radu.

"U 17:45 sati policijski službenici PU Ilidža lišili su slobode S.D. (1983.) s Ilidže, A.M. (1982.) s Ilidže, S.P. (1977.) iz Zavidovića, J.R. (1987.) iz Sarajeva i T.H. (1985.) s Ilidže, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti na štetu A.Dž. i S.S. iz Sarajeva", priopćeno je ranije iz Uprave policije MUP-a KS.