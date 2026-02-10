Velika novost iz Kauflanda, odnosi se i na kupce u Hrvatskoj

Njemački trgovački lanac Kaufland uvodi značajne promjene u svoj sustav nagrađivanja vjernosti. Dosadašnja „Kaufland Card“ se ukida, a zamjenjuje je novi program pod nazivom „Kaufland Card XTRA“. Iako iz tvrtke obećavaju lakšu štednju i personalizirane ponude, mnogi će se kupci suočiti s ozbiljnim problemom.

Kraj plastičnim karticama: Bez aplikacije nema popusta

Najveća promjena odnosi se na način korištenja. Tko želi koristiti novi bonus program, mora imati instaliranu aplikaciju na pametnom telefonu. Klasična plastična kartica odlazi u mirovinu, što znači da kupci koji nemaju pametni telefon ili ga ne žele koristiti, ostaju bez pogodnosti.

„Ovim programom pokazujemo kako funkcionira moderno povezivanje s kupcima. Personaliziranom komunikacijom u aplikaciji dopiremo do svakog pojedinca“, izjavio je Michael Lüttgen iz uprave Kauflanda, javlja Fenix magazin.

Kako funkcionira novi sustav bodovanja?

Sustav prikupljanja bodova s „Kaufland Card XTRA“ postaje pregledniji:

1 euro kupovine = 1 bod u aplikaciji.

Bodovi se mogu zamijeniti za gratis proizvode izravno u poslovnici.

Bodovi se mogu koristiti i na online trgovini kaufland.de, kod partnera ili za posebne programe vjernosti.

Personalizirani kuponi na temelju vaših navika

Novi sustav snažnije se fokusira na analizu vašeg ponašanja pri kupnji. Na temelju onoga što redovito stavljate u košaricu, aplikacija će vam nuditi kupone za te ili slične proizvode iz aktualne tjedne ponude.

Uskoro i u drugim zemljama, uključujući Hrvatsku

Novi program se tijekom 2026. godine uvodi u svih osam zemalja u kojima Kaufland posluje. Nakon Rumunjske, Moldavije i Njemačke (12. veljače), program će startati i u Poljskoj, Bugarskoj, Slovačkoj, Češkoj te Hrvatskoj.