Velika mrlja pluta u moru u Dalmaciji: Evo što kažu iz Vodovoda

U moru podno brda Petka u Dubrovniku u nedjelju se pojavila velika mrlja. Iz gradskog poduzeća Vodovod Dubrovnik potvrdili su da je do incidenta došlo zbog propuštanja na instalacijama unutar hidrotehničkog tunela zastarjelog Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Petka.

Na terenu je obavljen interventni pregled kako bi se utvrdio opseg oštećenja, nakon čega će biti definiran način sanacije. Iz Vodovoda ističu kako je postojeći UPOV Petka u lošem stanju, dijelom i zbog propusta nastalih još u fazi njegove izgradnje.

Zbog toga je pokrenut projekt gradnje novog uređaja na istoj lokaciji, u sklopu projekta Aglomeracija Dubrovnik. Trenutačno je u izradi projektna dokumentacija, a nakon toga slijedi ishođenje potrebnih dozvola i početak radova.

“Tek dovršetkom tog ključnog projekta Dubrovnik će dobiti trajno i stabilno rješenje za sustav odvodnje. Do tada su ovakvi incidenti, nažalost, mogući, premda preventivnim pregledima i pojačanim održavanjem činimo sve kako bismo ih sveli na minimum”, poručili su iz Vodovoda.

Novi uređaj vrijedan gotovo 36 milijuna eura

Postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Petka, kao i postrojenja za solarno sušenje mulja na Osojniku, pokrenut je sredinom 2022. godine.

Za izvođača je odabrana zajednica slovenskih tvrtki Iskra d.o.o. i Hidroinženjering d.o.o., a ukupna vrijednost projekta iznosi 35,88 milijuna eura. Veći dio sredstava, 70,64 posto, osiguran je iz fondova Europske unije, dok preostalih 29,36 posto financiraju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Vodovod Dubrovnik.

Planirani uređaj drugog stupnja pročišćavanja obuhvatit će tri tehnološke cjeline – mehaničko i biološko pročišćavanje te obradu mulja. Predviđena je izgradnja novog postrojenja s pratećom opremom, sustava za obradu mulja, hidrotehničkog tunela dugog oko 350 metara te podmorskog ispusta duljine 835 metara. Nakon obrade, u more će se ispuštati isključivo tehnički pročišćena voda.