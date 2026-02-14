Velika krnjevalska povorka sutra na Zapadnoj obali: evo što je na programu

Tradicionalnom predajom ključeva Grada splitskim maškarama, službeno je započeo Spli’ski krnjeval 2026. godine. Središnji dio programa Spli’skog krnjevala velika je smotra karnevalskih skupina pod nazivom Fešta o’ maski koja kreće u nedjelju 15.02.

Program započinje okupljanjem sudionika u 13:30 na Zapadnoj obali, a sat kasnije kreće smotra dječjih i regionalnih maski. Veselu povorku predvodit će ovogodišnja meštrovica Nives Ivanković i meštar Ante Travizi, koji će svojim nastupima i stand-up momentima dodatno podići atmosferu i voditi publiku kroz nedjeljnu feštu. Za glazbenu kulisu pobrinut će se Limena glazba Žrnovnica te bubnjari Glazbene škole Josipa Hatzea.

Nakon Zapadne obale program se nastavlja na Prokurativama, uz brojne sadržaje za djecu, face painting, izradu i izbor najboljih maski te glazbeni program. Večernji dio Fešte o’ maski donosi koncerte Giuliana i Diktatora, a potom i Jasne Zlokić, dok su za najmlađe u foyeru HNK predviđeni dnevni koncerti pod maskama za bebe.

"Pozivamo sve građane, posjetitelje i ljubitelje karnevalske tradicije da se pridruže ovom veselom događaju i budu dio početka najraspjevanijeg i najšarenijeg razdoblja u gradu", poručuju iz Grada.